EΣΔΟΓΕ: 85 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της εισβολής της ναζιστικής Γερμανίας στην ανοχύρωτη Αθήνα

«Την Κυριακή 27 Απριλίου 1941 η Βέρμαχτ εισέβαλε στην ανοχύρωτη Αθήνα. Η αποφράδα αυτή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της «μακράς νύχτας της Κατοχής», που θα διαρκούσε 1625 ημέρες και «στα σκοτάδια της θα λιπαινόταν η ελληνική γη με μυριάδες κορμιά για τον θερισμό μιας νέας εποχής», όπως έξοχα σημειώνει ο Σόλων Γρηγοριάδης.

Ήδη, όμως, από την πρώτη στιγμή, εκδηλώνεται το πνεύμα της Αδούλωτης Αθήνας, καθώς τα πάνοπλα γερμανικά στρατεύματα συναντούν έρημους δρόμους», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ).

Επίσης το ΕΣΔΓΕ υπενθυμίζει ότι: «Την συλλογική αυτή εκδήλωση αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στους κατακτητές ακολούθησαν η γενναία άρνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας Χρύσανθου να τελέσει δοξολογία για την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα και να ορκίσει την δωσιλογική «κυβέρνηση» Τσολάκογλου, η θυσία του μαθητή Μαθιού Πόταγα έξω από τη Βυτίνα, ο παλλαϊκός ξεσηκωμός της Μάχης της Κρήτης, που άλλαξε τον ρουν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το κατέβασμα από την Ακρόπολη της σβάστικας από τους ήρωες Μανώλη Γλέζο και Λάκη Σάντα και άλλες ηρωικές πράξεις, που κράτησαν ζωντανό “το πνεύμα του μετώπου” και γέννησαν το έπος της Εθνικής μας Αντίστασης, με την καθολικότητα στο χρόνο, το χώρο και τη συμμετοχή του λαού. Της Εθνικής μας Αντίστασης, που με τα μνημειώδη επιτεύγματά της έφερε την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση τονίζει πως: «Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο πληθυσμός της πατρίδας μας αποδεκατίστηκε από τον μεθοδικά σχεδιασμένο από το Γ’ Ράιχ λιμό και τις ασθένειες, τα Ολοκαυτώματα και τις μαζικές δολοφονίες αμάχων, την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας, την καταναγκαστική εργασία, τα βασανιστήρια και όλα τα στυγερά εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν εις βάρος του λαού και της πατρίδας μας οι κατακτητές με πρωταίτια τη ναζιστική Γερμανία.

Οι υποδομές της χώρας μας καταστράφηκαν ολοσχερώς, ο εθνικός πλούτος της Ελλάδας λεηλατήθηκε, σπάνιοι αρχαιολογικοί – πολιτιστικοί θησαυροί εκλάπησαν και φυγαδεύτηκαν στο Γ’ Ράιχ, ενώ μοναδικής αξίας μνημεία υπέστησαν βαρύτατες καταστροφές. Η χώρα μας υπέστη μία ανείπωτη τραγωδία, στα όρια της γενοκτονίας. Ωστόσο, 85 χρόνια μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, καθολικός διάδοχος του Γ’ Ράιχ, παραμένει αδιάλλακτη και αρνείται αυθαίρετα, ατεκμηρίωτα και αλαζονικά να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη για τα εγκλήματα του Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα. Καταστρατηγώντας, δε, κάθε κανόνα δικαίου και ηθικής επιχειρεί, με τα τριάκοντα αργύρια των περιβόητων γερμανικών ταμείων και ιδρυμάτων, να πλαστογραφήσει την Ιστορία και να ενταφιάσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.

Δεν διστάζει, μάλιστα, το γερμανικό κράτος, παραμονή της Πρωτομαγιάς, να οργανώσει μία επαίσχυντη εκδήλωση για τα φωτογραφικά τεκμήρια του τουφεκισμού των 200 κομμουνιστών πατριωτών στην Καισαριανή με τη συμμετοχή και του πρεσβευτή της Γερμανίας στην Ελλάδα. Ο στόχος τους ξεκάθαρος: να στρεβλώσουν την ιστορική μνήμη της Εθνικής μας Αντίστασης και να υπονομεύσουν τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Ματαιοπονούν! Η Ιστορία της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης έχει γραφτεί με το αίμα του ελληνικού λαού και δεν παραχαράσσεται, ούτε απαλλοτριώνεται! Οι αξιώσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας είναι «νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες»! Το θέμα παραμένει ανοιχτό, ό,τι κι αν κάνουν οι αναθεωρητές της Ιστορίας…».

Τέλος το ΕΣΔΟΓΕ επισημαίνει: «Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση, να εφαρμόσει, επιτέλους, την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019 προχωρώντας στη μεθοδική και σθεναρή διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να εγγράψουν στον προγραμματικό τους λόγο το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα συμβάλλουν στη δίκαιη επίλυση του εθνικού αυτού ζητήματος. Δεν νοείται άλλη παλινωδία ή καθυστέρηση στο μείζον αυτό ζήτημα, που ενώνει, όσο ελάχιστα θέματα, τον ελληνικό λαό.

Τιμούμε τη μνήμη των νεκρών μας και την ένδοξη ιστορία μας. Αποχαιρετούμε, για μία ακόμη φορά, τους αγνούς αγωνιστές Στέφανο Ληναίο και Χρήστο Τσιντζιλώνη, ηγετικές μορφές του Εθνικού Συμβουλίου και του κινήματος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, που «έφυγαν» πριν λίγες μέρες και ορκιζόμαστε στη μνήμη τους ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για Μνήμη και Δικαιοσύνη, Ειρήνη και Δημοκρατία ανυποχώρητα».

