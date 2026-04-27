Παγκράτι: Οδηγός μηχανής ξυλοκόπησε 36χρονη επειδή αργούσε να παρκάρει! (βίντεο)

Ένα ακόμα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στους δρόμους, αυτή τη φορά στο Παγκράτι, όπου οδηγός μοτοσικλέτας ξυλοκόπησε άγρια γυναίκα που προσπαθούσε να παρκάρει.

Νέο περιστατικό βιαιοπραγίας σημειώθηκε στο Παγκράτι το περασμένο Σάββατο όπου μία 36χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, η γυναίκα επιχειρούσε να παρκάρει και ήρθε σε αντιπαράθεση με ηλικιωμένο για τη θέση. Ωστόσο εκείνη την ώρα διερχόμενος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος περίμενε να περάσει, αντέδρασε βίαια και άρχισε να βρίζει την οδηγό.

Όταν εκείνη κατέβηκε για να τον ηρεμήσει, εκείνος την έπιασε από τον γιακά, την πέταξε πάνω στο όχημα και άρχισε να τη χτυπάει με μπουνιές, ενώ την έριξε κάτω, με αποτέλεσμα η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο πόδι της.

Περαστικός επενέβη και σταμάτησε τον άνδρα, ο οποίος, μόλις κατάλαβε ότι έγινε αντιληπτός, το έβαλε στα πόδια και έτρεξε να κρυφτεί σε παρακείμενη πολυκατοικία, όπου παρέμεινε μέχρι να παρέλθει το αυτόφωρο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν έχει ακόμη συλληφθεί, ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί, ενώ η 36χρονη αναμένεται να υποβάλει μήνυση.

