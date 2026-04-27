Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Καστέλι (βίντεο)

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πετούσε πολύ χαμηλά (10–12 μ.) και γι’ αυτό κατάφερε να κάνει την προσγείωση.

Οι επιβαίνοντες -τέσσερις στον αριθμό- είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο μετέβησαν οι Αρχές καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα, ενώ μεταβαίνει μεταβαίνει C-27 από την Ελευσίνα.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Πηγή: news247.gr