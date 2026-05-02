Ιππική πορεία 15 χιλιομέτρων στο πευκοδάσος της Ελαίας (φωτογραφίες)

Με τη συμμετοχή περίπου 50 αλόγων και αναβατών από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, αλλά και από πιο μακριά, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η πρώτη ιππική πορεία φίλων του αλόγου στην Ελαία Τριφυλίας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στους διοργανωτές όσο και στους συμμετέχοντες.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως βασικό στόχο όχι μόνο τη συνάντηση και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν το άλογο, αλλά και την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της περιοχής. Πολλοί από τους επισκέπτες βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελαία και εντυπωσιάστηκαν από το σπάνιο συνδυασμό πευκοδάσους και παραθαλάσσιου τοπίου, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν τόπο με μεγάλες δυνατότητες και σπάνιας ομορφιάς.

Παράλληλα, τονίστηκε από τους συμμετέχοντες ιδιοκτήτες αλόγων τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με το άλογο, όχι πλέον ως μέσο εργασίας όπως παλαιότερα, αλλά ως τρόπος ζωής, χόμπι , υπογραμμίζοντας πως χρειάζεται καθημερινή φροντίδα που απαιτεί αφοσίωση και αγάπη. Οι συγκεκριμένες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση αυτής της σχέσης, ενισχύοντας την επαφή τόσο των αναβατών μεταξύ τους όσο και των ίδιων των αλόγων. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η ενασχόληση με τα άλογα «ξαναζωντανεύει» και παλιά επαγγέλματα όπως αυτό του πεταλωτή.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το μοναδικό πευκοδάσος της Ελαίας, έφτασε μέχρι το Καλό Νερό και επέστρεψε ξανά στο σημείο εκκίνησης, καλύπτοντας περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα σε ένα τοπίο που συνδυάζει το πράσινο του δάσους με τη θάλασσα. Ενώ κατέληξε σε μια πραγματική γιορτή για τους συμμετέχοντες.



Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος από τη Κυπαρισσία εκ των διοργανωτών της ιππικής πορείας σημείωσε «Κάναμε μια συνάντηση οι αλογάδες της περιοχής ,της Πελοποννήσου αλλά και από πιο μακριά. Όπως εμείς ακολουθούμε τους υπόλοιπους στα καλέσματα τους , έτσι μας στήριξαν και αυτοί. Ήταν μια ωραία μέρα με πολύ κέφι και πολύ άλογο. Συμμετείχαν 45-50 άλογα και ευελπιστούμε να γίνει θεσμός αυτός να το κάνουμε κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι μπήκαν καλές βάσεις στην πρώτη αυτή προσπάθεια. Να γίνεται μια ιππική πορεία φίλων , που απώτερο σκοπό έχει να ερχόμαστε πιο κοντά με τους φίλους μας που ασχολούνται με τα άλογα , να ανταλλάζουμε ιδέες για τα άλογα που αγαπάμε και συντηρούμε με το κόπο του ο καθένας.

Κάναμε μια διαδρομή από την Ελαία στο Καλό Νερό και επιστροφή μια διαδρομή περίπου 15 χιλιομέτρων , ξεκινήσαμε από το μοναδικό πευκοδάσος της Ελαίας , πήγαμε κοντά στη θάλασσα και όλοι έμειναν έκπληκτοι , καθώς αρκετοί ήρθαν για πρώτη φορά στη περιοχή. Πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει σε τόσο κοντινή απόσταση ένα τόσο ωραίο δάσος και η θάλασσα δίπλα , είναι μοναδικό αυτό το τοπίο και πρέπει να το αναδείξουμε.»

Ο Μιχάλης Ασημακόπουλος πρόεδρος του Συλλόγου Φιλών ίππων Ανατολικής Αιγιάλειας «Πέτρος Σακελλαρόπουλος» επισήμανε «Ήταν μια απίστευτη δουλειά , μια πολύ ωραία βόλτα , από αυτά που λείπουν από το χώρο μας , καθώς με τους αγώνες έχουμε χάσει το νόημα. Ευχαριστηθήκαμε τα άλογα μας , ευχαριστηθήκαμε αυτό το πανέμορφο τόπο , ήταν κάτι πολύ αξιόλογο , συγχαρητήρια στα παιδιά που το διοργάνωσαν και να το επαναλάβουν. Πρώτη φορά έρχομαι στην Ελαία , αν και έχω περάσει από τη περιοχή, αλλά σίγουρα θα ξαναέρθω , είναι αξιοζήλευτο μέρος γιατί εμάς μας λείπουν αυτές οι περιοχές. Είναι πολύ ωραίος χώρος και για τα άλογα και για διακοπές, έχει καταπληκτική φυσική ομορφιά.»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας πρόεδρος του Ιππικού Συλλόγου Πύργου Ηλείας τόνισε «Ήταν μια ωραία ιππική πορεία ήρθαμε με τρία άλογα από το Σύλλογο μας , περάσαμε καλά , είδαμε φίλους και γνωστούς. Στόχος μας είναι πρώτα από όλα το άλογο να έχει περισσότερη επαφή και με άλλα άλογα , καθώς οι περισσότεροι έχουμε μεμονωμένα άλογα στο στάβλο μας. Οπότε αυτές οι εκδηλώσεις συμβάλλουν σε ένα καλύτερο επίπεδο για το άλογο , αλλά και εμείς περνάμε καλά , ενώ γνωρίζουμε και άλλους τόπους.

Τα τελευταία χρόνια , μπορεί να μην ασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι με τα άλογα , αλλά οι ίδιοι άνθρωποι ασχολούνται καλύτερα με τα άλογα τους, αυτό βλέπω και σαν πεταλωτής που είμαι. Είναι μια δουλειά που την ξεκίνησα μόνος μου από την αγάπη μου για τα άλογα , αυτό με οδήγησε σε αυτή τη δουλειά για να μπορώ να τα φροντίζω.»

Ο Νίκος Λαμπρινάκος από την Ανατολική Μάνη επισήμανε « Είναι μια ιππική βόλτα που συναντιούνται οι αναβάτες , κάναμε μια βόλτα σε αυτό το τοπίο που συνδυάζει πράσινο και θάλασσα που δεν το βρίσκεις εύκολα. Συνηθίζεται να κάνουμε ανταλλαγή επισκέψεων , και όλο αυτό προσπαθούμε να το συνεχίσουμε να υπάρχει μια επαφή όσων ασχολούνται με το άλογο. Παλιότερα το άλογο το είχανε για δουλειά , τώρα η ενασχόληση με το άλογο είναι από χόμπι , δεν είναι όπως το να έχεις ένα σκυλάκι ή γατάκι , είναι πιο δύσκολο αλλά νομίζω ότι πληθυσμιακά το άλογο έχει ανέβει στην Ελλάδα , οπότε είναι και περισσότερος ο κόσμος που ασχολείται με το άλογο.»