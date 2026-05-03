Αισθητή βελτίωση του καιρού θα σημειωθεί από τη Δευτέρα, η οποία σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη -όπως ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού- θα είναι απότομη και θα χαρακτηριστεί από την κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας.
Κυριακή, 03 Μαϊος 2026 13:30
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Από τα χιόνια στους 30 βαθμούς Κελσίου (Βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το χειμωνιάτικο σκηνικό που έφερε τα τελευταία εικοσιτετράωρα η ψυχρή εισβολή – εξπρές στη χώρα, με τα χιόνια στα ορεινά, τις βροχές σε πολλές περιοχές και τους θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, θα διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια της Κυριακής (03/05).
Κατηγορία Κοινωνία