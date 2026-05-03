Καστοριά: Τραυματισμός 15χρονου από έκρηξη σε σπίτι (βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές να εξετάζουν κάθε σενάριο. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευση αντικειμένων μέτρα μακριά από το αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμμια του δωματίου.

Ο 15χρονος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Ο έφηβος φέρει εκδορές στο κεφάλι από τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης, οι οποίες ευτυχώς δεν κρίνονται σοβαρές, με την γενική κατάσταση της υγείας του να είναι καλή.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω των τραυμάτων που φέρει στα μάτια, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του. Αυτή την ώρα, ο 15χρονος διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης της όρασής του και να λάβει την κατάλληλη νοσηλεία.

Kλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στο σπίτι και διενεργεί εξονυχιστική έρευνα. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.

