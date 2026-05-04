Δευτέρα, 04 Μαϊος 2026 08:47

Δορυφόροι θα ανιχνεύουν πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο

Premium Strom

Σε τροχιά γύρω από τη Γη τέθηκαν οι τέσσερις πρώτοι μικροδορυφόροι, εκτοξευόμενοι από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, με στόχο να συμβάλλουν στην πολιτική προστασία της χώρας, ειδικά ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.

Οι δορυφόροι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να ανακαλύπτουν και να παρακολουθούν την εξέλιξη πυρκαγιών, αλλά και να δίνουν σήματα για την άνοδο της θερμοκρασίας, λειτουργώντας με δορυφορικό σήμα και ειδοποιώντας τις αρμόδιες αρχές μέσω ενός εθνικού κεντρικού κόμβου συλλογής και διανομής πληροφοριών.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής άλλων δικτύων.

Πέραν της πρόληψης και παρακολούθησης πυρκαγιών, οι μικροδορυφόροι συλλέγουν επίσης στοιχεία για το υδάτινο περιβάλλον (θάλασσες, λίμνες, δεξαμενές), τις παράκτιες και αγροτικές περιοχές.

Αυτά τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν ευρύτερα για την περιβαλλοντική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης και παρακολούθησης κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Κατηγορία Κοινωνία
