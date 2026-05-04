Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη Μεσσηνία: Το 43,8% των κλινών στο  Δήμο Πύλου – Νέστορος

Το 43,8% των ξενοδοχειακών κλινών της Μεσσηνίας βρίσκεται στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, το 20,8% στον Δήμο Καλαμάτας, το 14,7% στον Δήμο Μεσσήνης και το 11,7% στον Δήμο Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατανομή αυτή αποτυπώνει τη σαφή χωρική συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στο δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα του νομού.

Καθοριστικός παράγοντας για την πρωτοκαθεδρία του Δήμου Πύλου – Νέστορος αποτελεί η Costa Navarino. Οι τέσσερις μονάδες της διαθέτουν συνολικά 1.238 δωμάτια, που αντιστοιχούν στο 21% του συνόλου της Μεσσηνίας, και 3.144 κλίνες, δηλαδή το 25%. Το μέγεθος αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι κλίνες της Costa Navarino υπερβαίνουν το σύνολο των κλινών όλων των ξενοδοχείων του Δήμου Καλαμάτας.

Την ίδια στιγμή, καταγράφονται και «λευκές ζώνες» στον τουριστικό χάρτη. Στον Δήμο Οιχαλίας δεν λειτουργεί καμία ξενοδοχειακή μονάδα, παρότι η περιοχή απέχει περίπου 20 λεπτά οδικώς από την Καλαμάτα και τις παραλίες του Μεσσηνιακού Κόλπου. Παράλληλα, στους δήμους Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας δεν υπάρχει ούτε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στοιχείο που περιορίζει τη δυνατότητα προσέλκυσης υψηλότερου εισοδηματικού τουρισμού.

Συνολικά στη Μεσσηνία λειτουργούν 163 ξενοδοχειακές μονάδες με 5.769 δωμάτια και 12.220 κλίνες. Η κατανομή ανά κατηγορία δείχνει ότι τα ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του δυναμικού, καθώς αριθμούν 61 και 48 μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μονάδες 5 αστέρων είναι μόλις 14, συγκεντρώνοντας όμως δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό κλινών (4.528), γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη κλίμακα των συγκεκριμένων επενδύσεων.

Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα ανά δήμο. Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος συγκεντρώνει 55 μονάδες με 2.408 δωμάτια και 5.350 κλίνες, δηλαδή σχεδόν τις μισές κλίνες του νομού. Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει 34 μονάδες με 1.219 δωμάτια και 2.537 κλίνες, με ισχυρή παρουσία σε όλες τις κατηγορίες, ιδίως στα 4 αστέρων. Ο Δήμος Μεσσήνης αριθμεί 21 μονάδες (862 δωμάτια, 1.796 κλίνες), με σχετικά ισορροπημένη κατανομή κατηγοριών. Στον Δήμο Δυτικής Μάνης λειτουργούν 33 μονάδες (765 δωμάτια, 1.434 κλίνες), κυρίως χαμηλότερων κατηγοριών, ενώ στην Τριφυλία 20 μονάδες (515 δωμάτια, 1.103 κλίνες), χωρίς παρουσία 5 αστέρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέγεθος των μονάδων. Στον Δήμο Πύλου – Νέστορος τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν κατά μέσο όρο 262 δωμάτια και 660 κλίνες, έναντι μόλις 49 δωματίων και 113 κλινών στην Καλαμάτα. Στη Μεσσηνία συνολικά, μια μονάδα 5 αστέρων διαθέτει κατά μέσο όρο 132 δωμάτια και 323 κλίνες, όταν ο μέσος όρος στο σύνολο των ξενοδοχείων είναι 35 δωμάτια και 75 κλίνες.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια έντονη δυαδικότητα: από τη μία πλευρά, μεγάλης κλίμακας, οργανωμένα τουριστικά συγκροτήματα διεθνούς επιπέδου και από την άλλη, μικρότερες μονάδες χαμηλότερων κατηγοριών, διάσπαρτες σε όλο τον νομό. Η συνύπαρξη αυτών των δύο μοντέλων διαμορφώνει τον χαρακτήρα του τουρισμού στη Μεσσηνία και θέτει τα όρια αλλά και τις δυνατότητες της μελλοντικής του ανάπτυξης.

