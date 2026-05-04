Ο κορυφαίος Ελληνας γκόλφερ Χρήστος Πανταζίδης στην «Ε» ενόψει του Messinia Challenge

«Συγκινητικό να βλέπεις τον τόπο σου να εξελίσσεται και να αποκτά τέτοια διεθνή αναγνώριση»

Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το Messinia Challenge, που υπόσχεται μεγάλες αθλητικές και όχι μόνο συγκινήσεις από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου. Ανάμεσα στις σημαντικές παρουσίες της μεγάλης διοργάνωσης που φιλοξενείται και φέτος στην Costa Navarino είναι και ο Μεσσήνιος γκόλφερ Χρήστος Πανταζίδης. Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων στο όχι και τόσο γνωστό ακόμα άθλημα του γκολφ, που ενόψει της διοργάνωσης μιλά στην «Ε» για το Messinia Challenge, τη ζωή του με άξονα το γκολφ, αλλά και τον μεγάλο στόχο της συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες.

Ξεκινήσατε από τα δοκιμαστικά των υποτροφιών στην Costa Navarino, σε μια εποχή που το γκολφ δεν ήταν καθόλου διαδεδομένο στη Μεσσηνία. Πώς είναι σήμερα να αποτελείτε το ζωντανό παράδειγμα ότι ένας Μεσσήνιος μπορεί να διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα τόσο ιδιαίτερο άθλημα;

Νιώθω ευγνώμων, πολύ τυχερός και περήφανος που έχω καταφέρει να φτάσω σε αυτό το σημείο. Είναι κάτι που με γεμίζει και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση και πίστη.

Μεγαλώσατε και προπονηθήκατε σε γήπεδα που θεωρούνται από τα κορυφαία του κόσμου. Πόσο βοήθησε στην αθλητική σας νοοτροπία το γεγονός ότι είχατε πρόσβαση σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο εγκαταστάσεων ακριβώς δίπλα στο σπίτι σας;

Θεωρώ πως αυτό ήταν ένα από τα βασικότερα στοιχεία που με οδήγησαν στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα. Το να έχεις πρόσβαση σε εγκαταστάσεις τέτοιου επιπέδου από μικρή ηλικία σε βοηθά να χτίσεις μια σωστή, επαγγελματική νοοτροπία και να πιστέψεις πραγματικά ότι μπορείς να φτάσεις ψηλά. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός για αυτή την ευκαιρία.

Η περιοχή σας φιλοξενεί πλέον μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το Messinia Challenge. Ποιος είναι ο αντίκτυπος τέτοιων διοργανώσεων για τον τόπο και πώς νιώθετε που η Μεσσηνία μετατρέπεται σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς;

Διοργανώσεις όπως το Messinia Challenge έχουν τεράστιο θετικό αντίκτυπο. Θεωρώ πως η Μεσσηνία είχε πάντα μεγάλες προοπτικές και πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερα στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό να βλέπεις τον τόπο σου να εξελίσσεται και να αποκτά τέτοια διεθνή αναγνώριση.

Παρά την ανάπτυξη του αθλήματος, για πολλούς το γκολφ παραμένει κάτι "άγνωστο". Πιστεύετε ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει το άθλημα πιο προσιτό στα παιδιά της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών;

Πιστεύω πως ήδη έχει γίνει πιο προσιτό, ειδικά χάρη στην Costa Navarino και την junior academy. Εγώ είμαι ένα από τα παραδείγματα παιδιών που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα και να προχωρήσουν σε αυτό χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά. Είναι σημαντικό να συνεχίσουν και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ο μεγάλος στόχος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 είναι μπροστά σας. Ποιες είναι οι θυσίες και η προετοιμασία που απαιτούνται για να καταφέρετε να είστε ο πρώτος Έλληνας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο άθλημα αυτό;

Οι θυσίες είναι μεγάλες. Κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μου είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον στόχο. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για την προσωπική μου ζωή, για να βρίσκομαι με ανθρώπους που αγαπώ, ενώ και σε οικονομικό επίπεδο έχω επενδύσει τα πάντα σε αυτό το όνειρο. Είναι μια συνεχής προσπάθεια, που απαιτεί απόλυτη αφοσίωση.

Στο γκολφ η πνευματική κατάσταση είναι το 90% της επιτυχίας. Υπάρχει κάποια στιγμή ή κάποια εικόνα από τον τόπο σας που σας βοηθά να βρείτε την απαραίτητη ηρεμία πριν από ένα κρίσιμο χτύπημα;

Όταν βρίσκομαι υπό πίεση, προσπαθώ να εστιάζω στη ρουτίνα μου, να θυμάμαι από πού ξεκίνησα, γιατί βρίσκομαι εδώ και πόσο τυχερός είμαι που έχω αυτή την ευκαιρία. Αυτό με βοηθά να ηρεμώ και να συγκεντρώνομαι.

Τι θα λέγατε σε έναν νέο από τη Μεσσηνία που διαβάζει αυτή τη συνέντευξη και θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στον αθλητισμό, αλλά ίσως διστάζει;

Το γκολφ μου έχει μάθει ότι το να παίρνεις ρίσκα, ακόμα κι αν οι περισσότεροι διστάζουν, πολλές φορές σε οδηγεί σε κάτι καλό. Και ακόμα κι αν δεν πετύχεις, πάντα μαθαίνεις. Θα έλεγα στους νέους να μην φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο, μέσα από αυτό θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και θα εξελιχθούν.

Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας και πώς θέλετε να σας θυμάται ο κόσμος της Μεσσηνίας, πέρα από τις αθλητικές σας επιδόσεις;

Αυτή τη χρονιά έχω ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων, με συμμετοχές σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Αφρική και την Ασία, με επόμενο σταθμό το Μαρόκο. Στόχος μου είναι να πετύχω καλές επιδόσεις και να εξελίξω το παιχνίδι μου, ώστε να προκριθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θα ήθελα ο κόσμος να με θυμάται ως έναν άνθρωπο που προσπαθεί συνεχώς και δεν τα παρατάει, που έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα, φέρνοντας περισσότερους ανθρώπους σε επαφή με το γκολφ, και ως κάποιον που αγαπά, ελπίζει και εξελίσσεται διαρκώς.