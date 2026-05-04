Η Fraport δεν έχει  «μαγικό ραβδί» για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η Fraport δεν διαθέτει μαγικό ραβδί, ούτε πρόκειται να μεταμορφωθεί στον leader που θα σύρει το κάρο της τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η αποστολή της είναι σαφής και αμιγώς επιχειρηματική: θα διαχειριστεί επαρκώς τον Αερολιμένα Καλαμάτας, κάτι που το ελληνικό δημόσιο αδυνατούσε να πράξει επί δεκαετίες. Είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι μια εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων μπορεί να υποκαταστήσει τους επενδυτές ξενοδοχειακών υποδομών ή να χαράξει την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους και της Περιφέρειας. Η Fraport, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη χώρα, ακολουθεί τον αργόσυρτο ελληνικό ρυθμό. Θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές και τους φορείς, αλλά πάντα με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους της και τον περιορισμό του κόστους. Αυτός είναι ο κανόνας της αγοράς και όσοι αναζητούν «σωτήρες» σε ιδιωτικά συμβόλαια παραχώρησης, απλώς εθελοτυφλούν.

Όσοι περιμένουν από την εταιρεία πρωτοβουλίες που θα βγάλουν τη Μεσσηνία και την υπόλοιπη Πελοπόννησο από τον βάλτο της στασιμότητας, προφανώς εξακολουθούν να πιστεύουν σε μεταφυσικά θαύματα. Η άρνηση παραδοχής ότι η οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου αποτελεί προϊόν συλλογικής, ενσυνείδητης και ορθολογικής προσπάθειας, οδηγεί σε τέτοιες πλάνες. Η ανάπτυξη δεν «έρχεται» με το αεροπλάνο. Χτίζεται με κίνητρα για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν ζητούμενο. Επειδή όμως κανένας πολιτικός παράγοντας δεν διανοείται να παραδεχτεί την αποτυχία της πολιτικής του, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το γνωστό σόου αυτοθαυμασμού. Θα πανηγυρίζουν για τις υπογραφές και τις μεταβιβάσεις, ενώ η ουσία παραμένει στάσιμη.

Η Fraport θα κάνει τη δουλειά της, θα αναβαθμίσει τις κτηριακές εγκαταστάσεις και θα βελτιώσει τις υπηρεσίες εδάφους. Αλλά το αν θα δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία και νέες θέσεις εργασίας, είναι μια εξίσωση που η εταιρεία δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τη διάθεση να λύσει μόνη της. Η ευθύνη παραμένει εδώ, στις δικές μας αρχές και στο δικό μας κράτος, όσο κι αν βολεύει να την εξάγουμε σε ξένους ομίλους.

