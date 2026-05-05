Τι λένε τα ζώδια σήμερα (5/5)

Κριός

Σήμερα ολοκληρώνεται το τετράγωνο του Aρη στον 1ο σου με τον Δία στον 4ο σου με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση ανάμεσα στις προσωπικές σου επιθυμίες και στις ανάγκες της οικογένειας. Νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς δυναμικά, να πάρεις πρωτοβουλίες, από την άλλη όμως οι καταστάσεις στο οικείο σου περιβάλλον φαίνεται να σε τραβούν πίσω. Πρόσεξε την παρορμητικότητα και τις υπερβολικές αντιδράσεις, γιατί μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν εντάσεις χωρίς λόγο. Ισως όμως να νιώσεις ότι οι άλλοι/ες δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες σου, ωστόσο και εσύ χρειάζεται να δείξεις κατανόηση.

Ταύρος

Με τον Αρη στον 12ο σου, πολλά από αυτά που σε πιέζουν λειτουργούν υπόγεια, καταπιεσμένος θυμός, κούραση ή ανάγκη να αποσυρθείς λίγο για να βρεις τις ισορροπίες σου. Την ίδια στιγμή, ο Δίας στον 3ο σου ανοίγει την επικοινωνία, αλλά και τη διάθεση να πεις περισσότερα απ’ όσα πρέπει ή να υπερβάλλεις σε συζητήσεις. Με το τετράγωνο τους μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις με κοντινά πρόσωπα ή συνεργάτες, κυρίως γιατί δεν εκφράζεις ξεκάθαρα αυτό που νιώθεις. Πρόσεξε τη βιασύνη στις αποφάσεις, γιατί η σκέψη σου μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα από τη διαίσθησή σου.

Δίδυμοι

Η ένταση αυτού του σημερινού τετραγώνου σε αγγίζει κυρίως στις σχέσεις σου με φίλους, ομάδες ή πρόσωπα με τα οποία μοιράζεσαι κοινούς στόχους. Ο Αρης στον 11ο σου φέρνει μια εσωτερική ανησυχία, ενώ ο Δίας στον 2ο σου μεγαλώνει τις ανάγκες και τις προσδοκίες σου σε υλικό και συναισθηματικό επίπεδο. Μπορεί να προκύψουν διαφωνίες για χρήματα ή για το ποιος δίνει και ποιος παίρνει μέσα σε μια φιλία. Πρόσεξε την παρόρμηση να ξοδέψεις ή να επενδύσεις. Κάποια σχέδια ίσως φαίνονται πιο μεγάλα απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Μην πιέζεις καταστάσεις για να εξελιχθούν άμεσα.

Καρκίνος

Ο Αρης στον 10ο σου σε ωθεί να διεκδικήσεις, να κινηθείς πιο επιθετικά στα επαγγελματικά ή να πάρεις πρωτοβουλίες, όμως ο Δίας στον 1ο σου μεγεθύνει τις αντιδράσεις σου και μπορεί να σε κάνει να λειτουργήσεις πιο παρορμητικά απ’ όσο χρειάζεται. Πρόσεξε συγκρούσεις με ανωτέρους ή καταστάσεις όπου θέλεις να επιβληθείς. Η αυτοπεποίθηση είναι αυξημένη, αλλά χρειάζεται σύνεση για να μη μετατραπεί σε υπερβολή. Είναι σημαντικό να σκεφτείς πριν δράσεις και να μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις. Αν όμως διοχετεύσεις σωστά αυτή την ένταση, μπορείς να κάνεις ένα σημαντικό βήμα μπροστά.

Λέων

Το τετράγωνο του Αρη στον 9ο σου με τον Δία στον 12ο σου ολοκληρώνεται και φέρνει μια εσωτερική και ταυτόχρονα ιδεολογική ένταση. Εχεις την ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά, να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, να εκφράσεις απόψεις και να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο, όμως από την άλλη κάτι μέσα σου σε βάζει σε σκέψεις. Μπορεί να νιώσεις ότι δεν έχεις την ενέργεια ή τη διαύγεια που χρειάζεσαι για να κινηθείς όπως θα ήθελες. Πρόσεξε τις υπερβολές σε αποφάσεις, ειδικά αν βασίζονται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Καλό είναι να αποφύγεις ρίσκα ή βιαστικές κινήσεις.

Παρθένος

Το τετράγωνο του Αρη στον 8ο σου με τον Δία στον 11ο σου κορυφώνεται και φέρνει ένταση ανάμεσα σε βαθύτερα συναισθηματικά ή οικονομικά θέματα και στις σχέσεις σου με φίλους ή ομάδες. Υπάρχει ανάγκη για έλεγχο, ξεκαθαρίσματα ή και έντονες συζητήσεις γύρω από χρήματα ή εξαρτήσεις, ενώ από την άλλη ο Δίας μεγαλώνει προσδοκίες μέσα σε κοινωνικούς κύκλους και σχέδια για το μέλλον. Πρόσεξε γιατί μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις για οικονομικά ή για το τι προσφέρει ο καθένας σε μια σχέση ή συνεργασία. Η ένταση μπορεί να σε οδηγήσει σε απότομες αντιδράσεις ή σε υπερβολές.

Ζυγός

Το τετράγωνο του Αρη στον 7ο σου με τον Δία στον 10ο σου φέρνει έντονη κινητικότητα αλλά και πίεση στις σχέσεις και στην καριέρα σου. Από τη μία πλευρά υπάρχουν δυναμικές εξελίξεις μέσα σε συνεργασίες ή προσωπικές σχέσεις που σε ωθούν να πάρεις θέση, ενώ από την άλλη οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και ζητούν ξεκάθαρες αποφάσεις. Πρόσεξε γιατί μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις λόγω διαφορετικών στόχων ή υπερβολικών αντιδράσεων. Είναι εύκολο να νιώσεις ότι σε τραβούν σε δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Απόφυγε βιαστικές ρήξεις ή αποφάσεις πάνω στην ένταση.

Σκορπιός

Το τετράγωνο του Αρη στον 6ο σου με τον Δία στον 9ο σου φέρνει ένταση στην καθημερινότητα αλλά και στην ανάγκη να επεκταθείς ή να δεις πιο μακριά. Η πίεση στη δουλειά ή στις υποχρεώσεις μπορεί να σε κουράσει και να σε κάνει πιο νευρικό/ή, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έντονη επιθυμία να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να κυνηγήσεις κάτι πιο μεγάλο. Πρόσεξε την υπερβολή σε αποφάσεις που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές ή νομικά θέματα, γιατί μπορεί να μην έχεις πλήρη εικόνα. Η βιασύνη και υπερβολική αισιοδοξία στην καθημερινότητα μπορεί να φέρει λάθη και εντάσεις με συνεργάτες.

Τοξότης

Το τετράγωνο του Αρη στον 5ο σου με τον Δία στον 8ο σου φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και θέματα που αγγίζουν βαθύτερες ανάγκες και συναισθήματα. Από τη μία πλευρά υπάρχει έντονη επιθυμία για χαρά, δημιουργία και έκφραση του εαυτού σου χωρίς περιορισμούς, ενώ από την άλλη αναδύονται πιο βαθιά συναισθήματα, ζήλια, ανασφάλειες ή οικονομικές εξαρτήσεις που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Πρόσεξε γιατί μπορεί να υπάρξουν υπερβολές σε συναισθηματικές αντιδράσεις ή σε οικονομικά ανοίγματα που δεν έχουν σταθερή βάση. Απόφυγε ρίσκα και έντονες συγκρούσεις.

Αιγόκερως

Το τετράγωνο του Αρη στον 4ο σου με τον Δία στον 7ο σου, φέρνει ένταση στην οικογένεια και στις συνεργασίες σου. Θα υπάρχει πίεση στο σπίτι, για θέματα που αφορούν το παρελθόν και την προσωπική σου ασφάλεια, ενώ οι άλλοι/ες γύρω σου θα ζητούν περισσότερα, είτε σε επίπεδο σχέσης είτε συνεργασίας. Αυτό μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι δεν βρίσκεις ισορροπία. Πρόσεξε τις αντιδράσεις μέσα στο σπίτι αλλά και τις εντάσεις με τον/ην σύντροφο σου, γιατί εύκολα μπορεί να ειπωθούν άσχημα λόγια. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις που γίνονται πάνω σε στιγμές φόρτισης.

Υδροχόος

Το τετράγωνο του Αρη στον 3ο σου με τον Δία στον 6ο σου, φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητα αλλά και πίεση στον τρόπο που επικοινωνείς και οργανώνεις τις υποχρεώσεις σου. Θα υπάρχει βιασύνη στη σκέψη, έντονη ανάγκη να πεις αυτό που θέλεις χωρίς φίλτρο και αρκετή νευρικότητα στην επικοινωνία με κοντινά πρόσωπα ή συνεργάτες. Από την άλλη, οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας, η δουλειά ή η φυσική σου κατάσταση ζητούν περισσότερη προσοχή και σωστή διαχείριση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει άγχος ή μικρές συγκρούσεις από παρεξηγήσεις.

Ιχθύες

Το τετράγωνο του Αρη στον 2ο σου με τον Δία στον 5ο σου, φέρνει ένταση ανάμεσα στην ανάγκη για οικονομική σταθερότητα και στην επιθυμία για δημιουργική έκφραση. Από τη μία πλευρά μπορεί να προκύψουν έξοδα ή οικονομικές πιέσεις που σε αγχώνουν και σε κάνουν πιο ανήσυχο/η, ενώ από την άλλη υπάρχει διάθεση να αφεθείς, να διασκεδάσεις ή να ζήσεις πιο αυθόρμητα. Αυτή η αντίφαση μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές, ειδικά σε αγορές ή σε συναισθηματικές αποφάσεις. Κράτα μια πιο γειωμένη στάση, για να καταλάβεις τι πραγματικά σε γεμίζει και τι σε αποσταθεροποιεί.