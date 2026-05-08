Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες (Βίντεο)

Με αυξημένες νεφώσεις, αφρικανική σκόνη και κατά τόπους λασποβροχές θα κυλήσει ο καιρός σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Σήμερα οι βροχές θα επηρεάσουν τα δυτικά και σταδιακά μεγάλο μέρος των ηπειρωτικών περιοχών, ενώ στα δυτικά και βορειοδυτικά αναμένονται και καταιγίδες.

Παράλληλα, θα κορυφωθεί και το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, με τους νοτιάδες στο Ιόνιο να φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Οι βροχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεταφορά σκόνης, προκαλώντας λασποβροχές και πιο θολή ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί ξανά σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: