Κρήτη: 30χρονος παρέσυρε την σύζυγο του με το αυτοκίνητο ενώ μέσα ήταν τα παιδιά τους

Ένας 30χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης φέρεται να παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του την σύζυγό του ενώ μέσα βρίσκονταν τα παιδιά τους.

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ένας 30χρονος φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να παρέσυρε με το αυτοκίνητο του την 27χρονη σύζυγο του την ώρα που μέσα στο όχημα επέβαιναν και τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όμως με την πρόοδο της προανάκρισης άλλαξαν τα δεδομένα και ο 30χρονος κατέστη ύποπτος για το περιστατικό.

Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

