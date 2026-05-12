Aτύχημα στο Survivor: Ακρωτηριασμός για 22χρονο παίκτη (βίντεο)

H αποστολή του Survivor στον Άγιο Δομίνικο είναι σε απόλυτο σοκ μετά το βαρύτατο τραυματισμό 22χρονου παίκτη που είχε ως αποτέλεσμα τον μερικό ακρωτηριασμό του.

«Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος» σημείωσε σε ανακοίνωση του το κανάλι.

Στην επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία παραγωγής Acun Media διευκρινίζει:

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου».

«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»

Ο πατέρας του παίκτη μίλησε στο Buongiorno του MEGA για το σοκαριστικό περιστατικό:

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» είπε.

«Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Ο πατέρας του παίκτη είπε πως μέλη της οικογένειας θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο για να είναι στο πλευρό του άτυχου παίκτη.

Πηγή: in.gr