Φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στους γονείς των ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε δώμα στο Περιστέρι

Ποινή φυλάκισης 16 μηνών στον καθένα επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στους γονείς των έξι ανηλίκων παιδιών που έμεναν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Το δικαστήριο καταδίκασε το ζευγάρι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο (στην πλημμεληματική της μορφή).

Η υπόθεση για την οποία συνελήφθησαν οι γονείς το βράδυ της Τρίτης, έφθασε στις Αρχές μετά από καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας σε ελάχιστων τετραγωνικών χώρο, ακραία βρώμικο και εντελώς ακατάλληλο, καθώς επρόκειτο για δώμα σε ταράτσα πολυκατοικίας εν μέσω ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ.

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή της εκτέλεσης της ποινής στους δύο γονείς.

Τα παιδάκια, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, έχουν μεταφερθεί με εντολή των αρχών σε νοσοκομείο όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ