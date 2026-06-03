Καλαμάτα: Μεγάλη συμμετοχή στο μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΝΕ: "Από νωρίς το απόγευμα δεκάδες μαθητές διαμόρφωναν το χώρο για το Φεστιβάλ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι πρόκειται για μια διοργάνωση φτιαγμένη από τους ίδιους τους μαθητές. Ξεχώρισαν τα project που ετοίμασαν το προηγούμενο διάστημα στα πλαίσια του Μαθητικού διαγωνισμού της ΚΝΕ και παρουσίασαν στο Μαθητικό Φεστιβάλ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα δύο βίντεο που δημιούργησαν μαθητές Γυμνασίων και ΕΠΑΛ της πόλης: το πρώτο, αφιερωμένο στην πάλη ενάντια στον φασισμό, κατέγραφε δράσεις των ίδιων των μαθητών με αφισοκολλήσεις και δημιουργία αντιφασιστικών graffiti, ενώ το δεύτερο παρουσίαζε συνεντεύξεις που πήραν μαθητές από αθλητές της περιοχής. Παράλληλα, στον χώρο φιλοξενήθηκε έκθεση ενάντια στον φασισμό, βασισμένη σε υλικά και άρθρα του «Ριζοσπάστη».

Στον χαιρετισμό του, μαθητής του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στάθηκε στο ότι το μαθητικό φεστιβάλ είναι το μεγάλο ραντεβού και η συνέχεια όλων των μαθητών που κατέβηκαν στις μαθητικές πορείες, που αγωνίστηκαν ενάντια των απάνθρωπων κανόνων του συστήματος και της εκμετάλλευσης, ενάντια στα αρχαία σχολεία που γκρεμίζονται και πλημμυρίζουν όπως σχολεία της πόλης μας και η κυβέρνηση δεν δίνει φράγκο. Ζωντανό ενδιαφέρον προκάλεσε και ο χώρος graffiti με θέμα «Γράψε κάτι ενάντια στον πόλεμο», όπου πολλοί μαθητές αποτύπωσαν τις σκέψεις και τα συνθήματά τους ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Ιδιαίτερη απήχηση είχε και η έκθεση με τίτλο «Η εξαίρεση που πάντα το σύστημα φοβίζει… Όταν ο λαός στον δρόμο της ανατροπής βαδίζει!», με πολλούς μαθητές να στέκονται στους σταθμούς της ιστορίας του λαϊκού κινήματος και να συζητούν για τη δύναμη της οργανωμένης συλλογικής δράσης. Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά της έκθεσης στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής, αναδεικνύοντας πως οι «εξαιρέσεις» που επιλέγουν τον δρόμο του αγώνα είναι αυτές που τελικά γράφουν την Ιστορία. Το κέφι κορυφώθηκε με τη συμμετοχή τεσσάρων μαθητικών συγκροτημάτων από το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καλαμάτας, που με τη μουσική τους έδωσαν τον δικό τους παλμό στη βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια αλλά και δικές τους μουσικές δημιουργίες". Οι μαθητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.