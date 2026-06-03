Συνάντηση Λαζαρίδη με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού Πάτρας

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό και συνεργατικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκειά της, οι δύο αυτοδιοικητικοί αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών των δήμων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της διαδημοτικής συνεργασίας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης επιτυχημένων παραδειγμάτων που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των αθλητικών υποδομών και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων αθλητικών χώρων, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στην καθημερινή διαχείριση και συντήρησή τους.

Σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας, οι δύο αντιδήμαρχοι συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας, συνεχίζοντας μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μέσα από προηγούμενες επαφές και κοινές πρωτοβουλίες.