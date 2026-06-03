Η Καλαμάτα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την κλιματική ουδετερότητα - Δυναμική παρουσία στο Τορίνο

Στο Τορίνο της Ιταλίας βρέθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο σημαντικών ευρωπαϊκών συναντήσεων και συνεδρίων που συνδέονται με την κλιματική ουδετερότητα, την ψηφιακή μετάβαση και τον ρόλο των πόλεων στην πράσινη μετάβαση έως το 2030.

Την αποστολή του Δήμου αποτέλεσαν ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, ο προϊστάμενος του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης Βασίλης Διονυσόπουλος, καθώς και οι συνεργάτες της ομάδας Mission του Δήμου, Ηλίας Καλφακάκος και Άγγελος Χρόνης.

Η Καλαμάτα συμμετείχε στην πρώτη φυσική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Twinverse, που έχει κερδίσει μαζί με πλήθος ευρωπαίκών συνεργατών, ενός αμιγώς χρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος Horizon Europe. Το Twinverse αξιοποιεί πραγματικά κλιματικά, περιβαλλοντικά και αστικά δεδομένα, σε συνδυασμό με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίδυμα πόλεων. Στόχος είναι οι πόλεις να μπορούν να σχεδιάζουν, να προβλέπουν και να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή αναβάθμιση, τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση.

Παράλληλα, ο κ. Παπαευσταθίου συμμετείχε, ως ομιλητής, σε ειδική συνεδρία στο Πολυτεχνείο του Τορίνο, με αντικείμενο τη διασύνδεση πανεπιστημίων και πόλεων και τον ρόλο της επιστημονικής γνώσης στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Εκεί παρουσιάστηκε η δουλειά που γίνεται στην Καλαμάτα, μέσα από την επιτυχία της εξασφάλισης 10 ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.

Η παρουσία της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του κ. Παπαπευσταθίου στο ετήσιο τριήμερο συνέδριο των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, που πραγματοποιήθηκε στο OGR Torino, με τη συμμετοχή πόλεων από όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δήμος συμμετείχε σε συζητήσεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των πόλεων έως το 2030.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή σε κλειστή συνάντηση εκπροσώπων πόλεων με τον Πρόεδρο των NetZeroCities Mission Cities, Patrick Child, με αντικείμενο τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προοπτικές των πόλεων στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και η επίσκεψη σε έργα που σχεδιάζει το Τορίνο με τον αντιδήμαρχο του Τορίνο, Francesco Tresso, με τον οποίο συζητήθηκαν ζητήματα αστικής ανθεκτικότητας.