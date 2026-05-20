Πόρτο Ράφτη: Ληστές «ξήλωσαν» ΑΤΜ με φορτηγό και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα (βίντεο)

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στο Πόρτο Ράφτη με τους δράστες να ξηλώνουν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό. Οι κακοποιοί άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό από βιντεοληπτικό υλικό.

To περιστατικό συνέβη μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν οι δράστες, που διαφεύγουν της σύλληψης, προσέγγισαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποίησαν φορτηγό όχημα, στο οποίο έδεσαν με αλυσίδες το ΑΤΜ. Με τη δύναμη του οχήματος κατάφεραν να ξηλώσουν το μηχάνημα, να σπάσουν την πρόσοψή του και να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Στο σημείο έμειναν διάσπαρτα κομμάτια από το κατεστραμμένο ΑΤΜ, καθώς και ορισμένες από τις κασετίνες. Οι δράστες εγκατέλειψαν το φορτηγό που χρησιμοποίησαν στη διάρρηξη και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανότατα με άλλο όχημα. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής τους και να εξακριβώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Πηγή: ertnews.gr