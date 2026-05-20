Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Ξανά υποψήφιος πρόεδρος ο Τζωρτζίνης – 4 συνολικά υποψηφιότητες (βίντεο)

Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον Σύλλογο με τον ίδιο τρόπο που το έκανε μέχρι σήμερα, με ενότητα και θεσμικότητα. Εξέφρασε, όμως, την ενόχλησή του που συνάδελφοι που ήταν μαζί στο Δ.Σ., αποφάσισαν να διεκδικήσουν την εκλογή τους με δική τους κίνηση και αφήνοντας αιχμές, δήλωσε ότι “ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πεδίο προσωπικών στρατηγικών, πολιτικών σχεδιασμών ή σκαλοπάτι για άλλες επιδιώξεις”.

Οταν ρωτήθηκε, δεν θέλησε να μιλήσει τώρα πιο ειδικά, σε ποιους αναφέρεται, όμως, εμμέσως πλην σαφώς, έδειξε ότι αναφέρεται στην κίνηση του γιατρού – ορθοπαιδικού Περικλή Νικολακέα, αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου.

Οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου θα γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω του προγράμματος “Ζευς” και την ψήφο των 700 περίπου γιατρών της Μεσσηνίας αναμένεται να διεκδικήσουν 4 συνδυασμοί.

Αναλυτικά, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του, ο κ. Τζωρτζίνης ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του και είπε ότι προσπάθησε να υπηρετήσει τον Σύλλογο “με διαφάνεια, αξιοπρέπεια, θεσμική σοβαρότητα και απόλυτη αφοσίωση στα συμφέροντα των γιατρών και της δημόσιας υγείας”. Δεν ισχυρίστηκε ότι έγιναν όλα τέλεια, αλλά δήλωσε πως δεν αμφισβητείται ότι λειτούργησε με καθαρές προθέσεις, ανοιχτές πόρτες και χωρίς προσωπικές ατζέντες.

Διευκρίνισε ότι η απόφασή του να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, “δεν πηγάζει από προσωπική φιλοδοξία, αλλά πηγάζει από την ανάγκη να συνεχιστεί μια σταθερή και υπεύθυνη πορεία για τον Σύλλογο, σε μια εποχή όπου οι γιατροί χρειάζονται ενότητα, θεσμική δύναμη και καθαρό προσανατολισμό”.

Ο κ. Τζωρτζίνης μίλησε για “επιλογές και κινήσεις συναδέλφων που επί χρόνια συμπορεύτηκαν μαζί μας” κι εκτίμησε: “Είναι αυτονόητο και απολύτως θεμιτό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και υποψηφιότητες. Αυτό όχι μόνο το σέβομαι, αλλά το θεωρώ και στοιχείο υγείας κάθε θεσμού”.

Ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό του “όταν η διαφωνία δεν εκφράζεται με ειλικρίνεια και ευθύτητα, αλλά διαμορφώνεται παρασκηνιακά, μακριά από τον ανοιχτό διάλογο και τη συναδελφική εμπιστοσύνη” και πρόσθεσε ότι “ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πεδίο προσωπικών στρατηγικών, πολιτικών σχεδιασμών ή σκαλοπάτι για άλλες επιδιώξεις”.

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι “για μένα η ιατρική κοινότητα της Μεσσηνίας είναι πάνω από πρόσωπα, παρατάξεις και προσωπικές επιδιώξεις”, δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσει τον Ιατρικό Σύλλογο “με θεσμικότητα, ενότητα, καθαρό λόγο, χωρίς εξαρτήσεις και προσωπικές σκοπιμότητες”, αναφέροντας ότι ο Σύλλογος “αξίζει να παραμείνει ένας θεσμός κύρους, αξιοπιστίας και ουσιαστικής εκπροσώπησης όλων των γιατρών”.

Γ.Σ.