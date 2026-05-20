Σήμερα τελικά στον εισαγγελέα ο 25χρονος Ρομά μετά την καταδίωξη στην Αιθαία

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο 25χρονος Ρομα που συνελήφθη στην Αιθαία βραδινές ώρες του Σαββάτου με κλεμμένο αυτοκίνητο, αφού προηγουμένως είχε σημειωθεί καταδίωξη από περιπολικά της Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς ήταν να απολογηθεί για το αυτόφωρο χθες το πρωί, όμως πήρε αναβολή για σήμερα και συνεχίζει να κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ο νεαρός Ρομά κατηγορείται για κλοπή τροχοφόρων, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Να σημειωθεί πως την περασμένη Παρασκευή είχε διαπράξει δύο ακόμη κλοπές, ενός αυτοκινήτου από τη Μεσσήνη το οποίο παράτησε στην Καζάρμα, ενώ αφαίρεσε και 250 ευρώ από την ταμειακή μηχανή από ένα μανάβικο στη Βελίκα.

Κ.Ηλ.