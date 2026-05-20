ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Κατά πλειοψηφία η έκπτωση συνέπειας στο χθεσινό Δ.Σ.

Την έκπτωση συνέπειας στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, για τους δημότες – καταναλωτές που πληρώνουν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους, την οποία ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος την περασμένη Παρασκευή, ενέκρινε χθες το απόγευμα κατά πλειοψηφία, το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Με την έκπτωση συνέπειας η ΔΕΥΑΚ επιχειρεί να μειώσει τις υπέρογκες αυξήσεις στο νερό στα χωριά του Δήμου, για τις οποίες έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις με πιο χαρακτηριστική αυτή από τα Λέικα. Με την έκπτωση, όποιος κάτοικος χωριού πληρώνει τους λογαριασμούς στην ώρα τους, θα έχει αύξηση το 2026, 40%, 60% και 100%, αντί 140% και 210%.

Την αύξηση συνέπειας καταψήφισε ο σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης, επισημαίνοντας ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των υπέρογκων αυξήσεων στο νερό από τη δημοτική αρχή.

Την αντίδρασή του στην έκπτωση συνέπειας που ακολουθεί τις υπέρογκες αυξήσεις, εξέφρασε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, ο κοινοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας στα Λέικα Θανάσης Ηλιόπουλος.