«Να δώσετε ένα 100ρικο»: Στη δημοσιότητα το βίντεο με αναισθησιολόγο που ζητά φακελάκι

Σάλος ξέσπασε μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο οποίο φαίνεται γιατρός να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύτηκε σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αττική.

Στο βίντεο κατέγραψε συνοδός της ασθενούς με κινητό τηλέφωνο ακούγεται ο εξής διάλογος:

Ασθενής: «Πείτε μας, πόσα θέλετε».

Γιατρός: «Δεν θέλω τίποτα».

Εκείνη τη στιγμή η νοσοκόμα που βρίσκεται κοντά στο κρεβάτι της ασθενούς απομακρύνεται και ο γιατρός, που έχει ειδικότητα αναισθησιολόγου, της λέει: «Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά».

Ασθενής: «Εντάξει».

Γιατρός: «Εγώ δεν θέλω».

Η ασθενής φέρεται να είναι διατεθειμένη να δώσει εκείνη τη στιγμή τα χρήματα με τον γιατρό να απαντά: «Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ»

Απομάκρυνση του γιατρού ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζήτησε την απομάκρυνση αναισθησιολόγου του ΕΣΥ, ο οποίος κατεγράφη να ζητά φακελάκι από ασθενή.

«Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός σύμφωνα με το reader.

Για τον αναισθησιολόγο έχει διαταθεί ΕΔΕ.