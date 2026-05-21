Καλαμάτα: Γιορτή θεατρικού παιχνιδιού από την Πειραματική Σκηνή

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης θα είναι τα παιδιά που συμμετείχαν φέτος στα τρία τμήματα θεατρικού παιχνιδιού για Νήπια-Προνήπια, μαθητές Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού και μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, τα οποία λειτούργησαν από τον Οκτώβριο έως το τέλος Μαΐου. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στους γονείς των παιδιών όσο και σε όλους τους φίλους του συλλόγου που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον σημαντικό ρόλο που παίζει το θεατρικό παιχνίδι στην ψυχαγωγία, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της προσωπικότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν τα θεατρικά δρώμενα «Η μάγισσα Σκουπού», «Ο μαγικός βυθός» και «Το πιο γλυκό ψωμί», ιστορίες με οικολογικά και κοινωνικά μηνύματα αλληλεγγύης και αγάπης.

Οι παραστάσεις δημιουργήθηκαν μέσα από εργαστήρια κίνησης, μουσικοθεατρικού αυτοσχεδιασμού, κατασκευών και θεατρικής κούκλας. Την οργάνωση και τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν οι εμψυχωτές Ηρώ Θεοδώρου και Σέργιος Σοφικίτης. Στον χώρο θα λειτουργεί επίσης έκθεση με έργα των παιδιών, ενώ θα ακολουθήσει μπουφές με κεράσματα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.