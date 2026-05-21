ΓΕΛ Θουρίας: Συμμετοχή σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τιμήθηκαν με πιστοποιητικά συμμετοχής, ενώ βραβεύτηκε η μαθήτρια Αριάδνη Πολυχρονοπούλου για το βίντεο που συνδημιούργησε με την ομάδα της (μαθητές από την Ιταλία, την Αυστρία και την Κροατία) με σκοπό την ενημέρωση των νέων για τους κινδύνους της ψηφιακής παραποίησης μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το έργο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025- 2026 με διάρκεια επτά μηνών, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, στο πλαίσιο του eTwinning, της ευρωπαϊκής κοινότητας που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων.

Υπεύθυνες του προγράμματος ήταν οι καθηγήτριες του ΓΕΛ Θουρίας, Σοφία Κωνσταντινέα (Αγγλικών) και Βασιλική Ξαρχάκου (Πληροφορικής). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από πέντε χώρες: την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Αυστρία και την Κροατία. Κεντρικός στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των εφήβων σχετικά με τις τεχνολογίες των deepfakes και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), καθώς και η ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης απέναντι στην πληροφορία που καταναλώνουν καθημερινά. Μέσα από διεπιστημονικές δραστηριότητες STEAM, οι μαθητές διερεύνησαν πώς δημιουργούνται τα deepfakes και έμαθαν να αναγνωρίζουν τα «σημάδια» μιας παραποιημένης εικόνας ή ενός βίντεο. Ακόμα, δημιούργησαν δουλεύοντας συνεργατικά ποικίλο ψηφιακό υλικό, όπως infographics, podcasts και debates για τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ εκπαιδεύτηκαν στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανίχνευσης, όπως το InVID και η αντίστροφη αναζήτηση εικόνας. Παράλληλα, το πρόγραμμα προσέφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα, η οποία ήταν η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των διεθνών ομάδων, αλλά και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες συνεργασίας, υπευθυνότητας και επικοινωνίας με συνομηλίκους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η σημασία του έργου είναι εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς οι νέοι σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με μια ψηφιακή πραγματικότητα όπου η διάκριση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Το μήνυμα που στάλθηκε από τους μαθητές του προγράμματος προς τους συνομηλίκους τους είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά η χρήση της απαιτεί υπευθυνότητα και διαρκή εγρήγορση, ενώ η επιτυχία αυτής της δράσης αναδεικνύει τη σημασία της σύγχρονης παιδείας στην προετοιμασία ενημερωμένων και ασφαλών ψηφιακών πολιτών.