Επιστρέφουν τα σεμινάρια χορού «Keep Dancing»

Το σεμινάριο σύγχρονου χορού και ακροβατικών με τη Λία Χαμηλοθώρη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου - οι ώρες θα ανακοινωθούν.

Πρόκειται για ένα σεμινάριο για παιδιά, εφήβους και προχωρημένους ενήλικες που εστιάζει στην εξερεύνηση σωματικών εντάσεων και ποιοτήτων μέσα από εργαλεία αυτοσχεδιασμού και δομημένων φράσεων. Μέσα από την κίνηση, ενισχύουμε τη σύνδεση σώματος και φαντασίας, καλλιεργώντας την προσωπική έκφραση. Δίνεται έμφαση και στην ακροβατική κίνηση, με στόχο την ασφάλεια, την τεχνική εξέλιξη και τη δημιουργία δυναμικών κινητικών συνδυασμών. Κεντρικός άξονας είναι η ευχαρίστηση της κίνησης και η συνύπαρξη με άλλους κινούμενους σώματα. Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, στη διεύθυνση Παν. Καίσαρη 6 στην Καλαμάτα 2, στο τηλέφωνο 27211 80866 (καθημερινά 4 μ.μ. - 8 μ.μ.) ή μέσω email στο dance@kalamatafaris.gr.