Δίνει μάχη για τη ζωή του o Μάριος Οικονόμου ύστερα από σοβαρό τροχαίο

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε το πρωί του Σαββάτου (23/5) με τη μηχανή του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και μεταφέρθηκε στην εντατική.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Ο Μάριος Οικονόμου μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και άμεσα διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας Ιωαννίνων, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο δρόμο, όπου, όπως υποστηρίζουν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία περιστατικά, ζητώντας παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρισκόταν αρχικά, συμπτωματικά, γερανός της αστυνομίας, προκειμένου να μεταφέρει άλλο υπηρεσιακό όχημα που είχε ακινητοποιηθεί σε κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε και για τη μεταφορά του εμπλεκόμενου οχήματος, καθώς προβλέπεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε αυτό, όπως ορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το εμπλεκόμενο όχημα δεν ανήκει στην αστυνομία.

