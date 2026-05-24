Κυριακή, 24 Μαϊος 2026 18:34

Ηράκλειο: 21χρονος άνοιξε πυρ έπειτα από καβγά (βίντεο)

Αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν έπεσαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί ακριβώς δίπλα από την πλατεία της κωμόπολης, μετά από καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες.

Οι δύο παρέες λογομάχησαν για άγνωστη αιτία, όταν ένα άτομο 21 ετών φέρεται να απομακρύνθηκε και να επέστρεψε με όπλο, το οποίο έστρεψε στον αέρα και άρχισε να πυροβολεί. Από τις 4 σφαίρες που έριξε ο θερμόαιμος νεαρός, η μία εξοστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεδομένης της ώρας και του κόσμου που υπήρχε στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως αστυνομική δύναμη, ενώ ο νεαρός …πιστολέρο είχε ήδη τραπεί σε φυγή, μέχρι που παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου.

Πηγή: ertnews.gr

