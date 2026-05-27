Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα (βίντεο)

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα αναμένεται να πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν όλα αυτά τα χρόνια, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 56 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ στη συνέχεια η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της.

Τις λεπτομέρειες για την κηδεία γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, η οποία απέκτησε η Γωγώ Μαστροκώστα με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα», στηρίζοντας το έργο του οργανισμού για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ειδικό κουτί εντός της εκκλησίας.

