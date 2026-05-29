Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (Βίντεο)

Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 29/5 η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNEws νωρίς το πρωί, στην πύλη Ε7 του λιμανιού του Πειραιά επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς μέχρι τις 07:30 ήταν προγραμματισμένες τρεις αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες. Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού και υπαλλήλους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα.

Παράλληλα, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις φαίνεται πως επηρεάζουν μέρος της εξόδου των εκδρομέων, καθώς πολλές οικογένειες παραμένουν στην Αθήνα λόγω της αγωνίας και των υποχρεώσεων των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Η κατάσταση στο λιμάνι παραμένει ομαλή, με λιμενικές αρχές και αστυνομία να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Ωστόσο, όσο περνά η ώρα, η κίνηση στην περιοχή γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τις αρχές να συνιστούν στους ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν με τα πρωινά δρομολόγια να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά νωρίτερα.

Συνολικά, μέχρι τις 09:30 είχαν προγραμματιστεί επτά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς.

Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη δώδεκα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.