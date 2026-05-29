Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ με 23,5%, δεύτερος ο Τσίπρας – «Μάχη» Ανδρουλάκη- Καρυστιανού (Βίντεο)

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 23,5%
- Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ: 12,8%
- ΠΑΣΟΚ: 10%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού: 9,5%
- ΚΚΕ: 6,4%
- Ελληνική Λύση: 6,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,2%
- ΜέΡΑ25: 2,6%
- Νίκη: 1,7%
- Άλλο κόμμα: 1,6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%
- Αναποφάσιστοι: 17,3%
Ποιος θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Μητσοτάκη
Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν:
- Κανένας: 29%
- Αλέξης Τσίπρας: 25%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 15%
- Μαρία Καρυστιανού: 7%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 2%
- Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2%
Η «μάχη» για τους αναποφάσιστους
Από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO είναι αυτό για την κατεύθυνση των αναποφάσιστων στις εκλογές του 2023.
Όπου η ΝΔ είχε κερδίσει σχεδόν τον έναν στους δυο (ποσοστό 48%). Το 21% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πλέον βρίσκεται σε ποσοστό εκτός βουλής ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τους αναποφάσιστους οι «Σπαρτιάτες».