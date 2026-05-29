Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ με 23,5%, δεύτερος ο Τσίπρας – «Μάχη» Ανδρουλάκη- Καρυστιανού (Βίντεο)

Σαφές προβάδισμα 10,7 μονάδων καταγράφει η ΝΔ έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από σημερινή δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της ιστοσελίδας flash.gr .

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ: 12,8%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού: 9,5%

ΚΚΕ: 6,4%

Ελληνική Λύση: 6,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,2%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νίκη: 1,7%

Άλλο κόμμα: 1,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Αναποφάσιστοι: 17,3%

Ποιος θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν:

Κανένας: 29%

Αλέξης Τσίπρας: 25%

Νίκος Ανδρουλάκης: 15%

Μαρία Καρυστιανού: 7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 2%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2%

Η «μάχη» για τους αναποφάσιστους

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO είναι αυτό για την κατεύθυνση των αναποφάσιστων στις εκλογές του 2023.

Όπου η ΝΔ είχε κερδίσει σχεδόν τον έναν στους δυο (ποσοστό 48%). Το 21% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πλέον βρίσκεται σε ποσοστό εκτός βουλής ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τους αναποφάσιστους οι «Σπαρτιάτες».