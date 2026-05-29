Αναβαθμίζεται η κεντρική παιδική χαρά στο Νέδοντα - "Πράσινο φως" για τις εργασίες

Την ερχόμενη Τρίτη 2/6 ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται επί της οδού Νέδοντος, γνωστή ως παιδική χαρά «Αναψυκτηρίου», ύστερα από τη δωρεά της ΔΕΗ Α.Ε.

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον υφιστάμενο χώρο σε μια σύγχρονη «μητροπολιτική» παιδική χαρά, πρότυπο για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου στην παιδική χαρά (έναντι της οδού Κολοκοτρώνη) περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες και καθαιρέσεις, εργασίες σκυροδεμάτων, εργασίες επενδύσεων και επιστρώσεων, εργασίες ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, και λοιπά τελειώματα. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η νέα παιδική χαρά αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές παιχνιδιού, αυξημένη ασφάλεια και αναβαθμισμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20 Ιουνίου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα η παιδική χαρά θα είναι κλειστή για το κοινό.