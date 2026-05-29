Καλαμάτα: Σήμερα το Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ

Η μαθητική γιορτή που ετοίμασαν με μεράκι τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ στην Καλαμάτα είναι γεγονός. Στέλνουν το μήνυμα: «Το παρόν και το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος των πολέμων, της αδικίας και της σαπίλας. Μετατρέπουμε την αγωνία μας για έναν κόσμο που δεν χωράει τα όνειρά μας σε αναζήτηση και δράση για το πώς μπορούν να γίνουν πράξη. Τα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ δίνουν, όπως πάντα, βήμα στους χιλιάδες μαθητές που έχουν ανάγκη να εκφραστούν, να συζητήσουν για ό,τι νιώθουν όλη αυτή την περίοδο, να δημιουργήσουν και να αισθανθούν αισιόδοξα για το μέλλον τους. Να στείλουν, με τη δίψα και το μεράκι τους για τραγούδι, χορό, θέατρο και αθλητισμό, το πιο δυνατό μήνυμα: ότι δεν συμβιβάζονται με έναν κόσμο γεμάτο εκμετάλλευση και αδικία, έναν κόσμο όπου τα κέρδη των λίγων «δολοφονούν» τις ζωές και τα όνειρά τους, και ότι το μέλλον και τις ζωές τους δεν θα τα χαρίσουν σε κανέναν" τονίζεται. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει: χαιρετισμό από μαθητή, συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα του Μουσικού Σχολείου: Surf in Black, Lost Minds, Spark of Fire και Καλαμπάντα. Παρουσίαση μαθητικών project από μαθητές των σχολείων: 3ο ΓΕΛ και Μουσικό Λύκειο, 1ο και 6ο Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ. Ανοιχτό μάθημα παραδοσιακών χορών από την ομάδα του Μικροβίου. Επίσης, στον χώρο θα υπάρχει έκθεση με τίτλο «Η εξαίρεση που πάντα το σύστημα φοβίζει… Όταν ο λαός στο δρόμο της ανατροπής βαδίζει!».

Παράλληλα θα λειτουργεί χώρος graffiti με θέμα «Ζωγραφίζουμε ενάντια στον πόλεμο», τουρνουά σκάκι και βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής. Τέλος, θα γίνουν δραστηριότητες για τους φίλους του Κόκκινου Αερόστατου.