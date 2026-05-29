Η Πελοπόννησος σε εκδήλωση στην Πράγα

Στις πολυδιάστατες ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρουν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία εστίασε ειδική εκδήλωση-workshop με τίτλο «Touching Ground +100», που διοργάνωσε ο ΕΟΤ Πολωνίας-Τσεχίας στην Πράγα, στις 21 Μαΐου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Tour Operators της Τσεχίας (ACCKA) και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην τσεχική πρωτεύουσα, με αφορμή την έναρξη των απευθείας πτήσεων της Aegean Airlines από την Πράγα προς τη Θεσσαλονίκη για τη θερινή περίοδο, από τις 31 Μαρτίου. Κεντρικός άξονας του workshop ήταν η ανάδειξη των ταξιδιωτικών επιλογών που προσφέρονται στους ανεξάρτητους ταξιδιώτες -πέρα από τα οργανωμένα πακέτα διακοπών- σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι των τριών ελληνικών προορισμών παρουσίασαν στα στελέχη της τσεχικής τουριστικής αγοράς το τουριστικό προϊόν των περιοχών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση: στις αυθεντικές εμπειρίες, στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στη γαστρονομία και τον πολιτισμό, καθώς και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για τους χρήστες των υπηρεσιών των ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης B2B συναντήσεις μεταξύ των ελληνικών και τσεχικών φορέων, με στόχο την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστικών στοιχείων για τους τρεις προορισμούς, αλλά και τη διερεύνηση προοπτικών διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου συμμετείχε η σύμβουλος του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παρασκευή Γιαλλού.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική του ΕΟΤ για την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, με στόχο την προώθηση αυθεντικών, βιώσιμων και υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.