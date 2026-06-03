Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών (βίντεο)

Όγδοη μέρα είναι η σημερινή της διαδικασίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γαιόπολις, αναφορικά με την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Σήμερα θα συνεχιστεί η διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή των συνηγόρων, των συγγενών και των επιζώντων, επί της πρότασης της εισαγγελέα για τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας.

H πρόταση της εισαγγελέα είχε κατευθύνσεις, η μία που αφορά τους συγγενείς και τους επιζώντες. Για την υποστήριξη της κατηγορίας ανέφερε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για το σύνολό τους με τις βασικές κατηγορίες, αλλά να απορριφθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με την απόφαση μετάταξης του σταθμάρχη που ήταν την μοιραία νύκτα στη Λάρισα. Επίσης ανέφερε να γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για τους Δικηγορικούς συλλόγους. Να απορριφθεί όμως για την Ένωση Μηχανικών Έλξης και να αποβληθεί επίσης από την Πολιτική αγωγή το Δημόσιο, να μη γίνει δεκτή δηλαδή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας του Δημοσίου.

Χθες οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αντέκρουσαν την πρόταση της εισαγγελέα όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος. Θεωρούν ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια της απόφασης για τη μετάταξη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα, και την τραγωδία. Επομένως, υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Γι’ αυτό κάποιοι ανέφεραν ότι και το Δημόσιο έπρεπε να είχε δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας ως προς αυτούς τους κατηγορούμενους.

Χθες μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, συμφωνώντας με την πρόταση της εισαγγελέα, όπως και ο εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Θεόδωρος Μαντάς.

Αυτό που επισήμαναν αρκετοί δικηγόροι ότι είναι άδεια τα έδρανα των κατηγορουμένων, δηλαδή ήταν χθες μόλις τρεις εκ των 36 κατηγορουμένων, κάτι που έθιξε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων και μίλησε για ακραία περιφρόνηση προς το δικαστήριο. Γι’ αυτό ενημέρωσε, όπως θα το κάνουν και άλλοι συνήγοροι, ότι θα ζητήσουν από το δικαστήριο να επιβάλει την παρουσία τους.

Η συνέχεια προβλέπει ότι όταν τελειώσουν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας, θα συνεχίσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Το δικαστήριο χθες ανακοίνωσε ότι εκτός από τον Ιούνιο που κάθε εβδομάδα διεξάγονται δύο δικάσιμοι, τον Ιούλιο θα έχουμε τις πρώτες δυο βδομάδες τρεις δικασίμους και τις άλλες δυο βδομάδες, από δύο. Δηλαδή 10 δικασίμους μόνο τον Ιούλιο, κάτι που ίσως επιταχύνει τη διαδικασία.

Πηγή: ertnews.gr