Τι λένε τα ζώδια σήμερα (4/6)

Κριός

Ο Ερμής στον 4ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 1ο σου, με αποτέλεσμα κάποιες συζητήσεις μέσα στο σπίτι με τα μέλη της οικογενείας να φέρουν παρεξηγήσεις. Ή όχι και τόσο ξεκάθαρες κουβέντες αλλά και τα ψέματα που μπορεί να ειπωθούν, θα περιπλέξουν κι άλλο τις καταστάσεις. Καλό θα ήταν να μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Μια υπόθεση που αφορά το σπίτι ή ένα οικογενειακό θέμα μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Iσως νιώσεις πως κάποιοι/ες δεν κατανοούν τις πραγματικές σου προθέσεις, γεγονός που θα σε απογοητεύσει προσωρινά.

Ταύρος

Ο Ερμής στον 3ο σου σήμερα θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 12ο σου, δημιουργώντας ένα κλίμα σύγχυσης στις επικοινωνίες και στις επαφές σου. Κάποιες πληροφορίες που θα φτάσουν στα αυτιά σου ίσως να μην είναι απολύτως ακριβείς ή να αποκρύπτουν σημαντικές λεπτομέρειες. Πρόσεξε τις παρασκηνιακές συζητήσεις και μην εμπιστεύεσαι εύκολα φήμες ή λόγια τρίτων. Ωστόσο, η διαίσθησή σου θα είναι πιο έντονη, όμως χρειάζεται να την συνδυάσεις με λογική για να αποφύγεις λανθασμένες εκτιμήσεις. Είναι προτιμότερο να κρατήσεις επιφυλάξεις πριν πάρεις αποφάσεις.

Δίδυμοι

Ο Ερμής στον 2ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 11ο σου, φέρνοντας ασάφεια σε οικονομικά ζητήματα αλλά και σε υποθέσεις που σχετίζονται με φίλους/ες, ομάδες και μελλοντικά σχέδια. Ισως ακούσεις υποσχέσεις για οικονομική βοήθεια ή συνεργασίες που τελικά δεν έχουν βάσεις. Καλό θα ήταν να αποφύγεις αγορές ή επενδύσεις, ιδιαίτερα αν βασίζονται σε αβέβαιες πληροφορίες. Ενα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σε μπερδέψει με την στάση του, δημιουργώντας ερωτήματα για τις πραγματικές του προθέσεις. Προσπάθησε να ξεχωρίσεις τα γεγονότα από τις προσδοκίες.

Καρκίνος

Ο Ερμής πλέον από το ζώδιό σου στον 1ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 10ο σου, δημιουργώντας σύγχυση στον χώρο της καριέρας και στην εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω. Ισως νιώσεις ότι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλεις να πεις ή ότι κάποια λόγια σου παρερμηνεύονται. Παράλληλα, υποσχέσεις από ανωτέρους ή επαγγελματικές προοπτικές που φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση πριν τις εμπιστευτείς. Ωστόσο, απόφυγε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις βασισμένος/η μόνο στο ένστικτο ή στην αισιοδοξία της στιγμής.

Λέων

Ο Ερμής στον 12ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 9ο σου, φέρνοντας ασάφεια σε σκέψεις, πεποιθήσεις και υποθέσεις που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές ή νομικά ζητήματα. Μια πληροφορία που θα λάβεις μπορεί να μην είναι πλήρης ή να βασίζεται σε λανθασμένα δεδομένα, με αποτέλεσμα να παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες ή ιδέες που δείχνουν ελκυστικές αλλά στερούνται πρακτικής βάσης. Καλό θα ήταν να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να μην αποκαλύψεις τα σχέδιά σου. Ακου προσεκτικά την διαίσθησή σου, αλλά φρόντισε να επιβεβαιώνεις τα γεγονότα.

Παρθένος

Ο Ερμής στον 11ο σου σήμερα θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 8ο σου, δημιουργώντας θολό τοπίο σε φιλικές σχέσεις, συνεργασίες και οικονομικά ζητήματα. Ισως ένα πρόσωπο από τον κοινωνικό σου κύκλο να μην είναι τόσο ξεκάθαρο στις προθέσεις του ή να σου μεταφέρει πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, δάνεια, οφειλές ή χρήματα τρίτων. Απόφυγε να βασιστείς σε υποσχέσεις χωρίς εγγυήσεις και μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Η όψη αυτή απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση καταστάσεων.

Ζυγός

Ο Ερμής στον 10ο σου, θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 7ο σου, φέρνοντας ασάφεια σε επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες με πρόσωπα που επηρεάζουν την πορεία σου. Ισως ένα άτομο να μην είναι ειλικρινές μαζί σου ή να δίνει υποσχέσεις που δύσκολα θα μπορέσει να τηρήσει. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις σου στον επαγγελματικό χώρο. Καλό θα ήταν να αποφύγεις να στηριχθείς αποκλειστικά στα λόγια των άλλων και να ζητήσεις σαφείς εξηγήσεις. Η εικόνα που έχεις για μια συνεργασία ίσως διαφέρει από την πραγματικότητα.

Σκορπιός

Ο Ερμής στον 9ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 6ο σου, φέρνοντας ασάφεια σε θέματα που σχετίζονται με σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή σημαντικά σχέδια για το μέλλον. Πληροφορίες που λαμβάνεις ενδέχεται να μην είναι απολύτως αξιόπιστες και να χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο πριν τις αποδεχτείς. Παράλληλα, στον εργασιακό χώρο μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, λάθη ή ασαφείς οδηγίες που θα δημιουργήσουν καθυστερήσεις. Καλό θα ήταν να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και να μην αφήσεις εκκρεμότητες να συσσωρευτούν.

Τοξότης

Ο Ερμής στον 8ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 5ο σου, για να δημιουργήσει θολό τοπίο σε οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους, αλλά και σε αισθηματικά ζητήματα. Ισως κάποια λόγια ή υποσχέσεις να σε κάνουν να εξιδανικεύσεις μια κατάσταση περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, δανεικά, οφειλές ή κοινά οικονομικά, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν είναι ξεκάθαρες. Απόφυγε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις βασισμένος/η στο συναίσθημα. Η ημέρα απαιτεί ψυχραιμία και σωστή αξιολόγηση.

Αιγόκερως

Ο Ερμής στον 7ο σου σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 4ο σου, φέρνει σύγχυση σε σχέσεις, συνεργασίες και οικογενειακές υποθέσεις. Ισως κάποια συζήτηση με τον/ην σύντροφο, έναν συνεργάτη ή ένα μέλος της οικογένειας να μην εξελιχθεί τόσο καλά, καθώς παρανοήσεις και μπερδεμένα μηνύματα μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις. Ζητήματα που αφορούν την οικογένεια ενδέχεται να επηρεάσουν αποφάσεις που σχετίζονται με τις σχέσεις σου. Απόφυγε να θεωρήσεις δεδομένα όσα ακούς χωρίς να τα επιβεβαιώσεις και μην αφήσεις συναισθηματικές φορτίσεις να καθορίσουν την κρίση σου.

Υδροχόος

Ο Ερμής στον 6ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 3ο σου, δημιουργώντας ασάφεια στις δουλειές της καθημερινότητάς σου, την εργασία και τις επικοινωνίες σου. Ισως κάποιες οδηγίες να μην είναι ξεκάθαρες ή να υπάρξουν παρεξηγήσεις με συναδέλφους. Πρόσεξε έγγραφα, μηνύματα και πληροφορίες που διαχειρίζεσαι, καθώς είναι πιθανό να γίνουν λάθη από βιασύνη. Απόφυγε να αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς να διεκπεραιώσεις και φρόντισε να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου. Σήμερα απαιτείται συγκέντρωση και προσοχή στις λεπτομέρειες.

Ιχθύες

Ο Ερμής στον 5ο σου θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 2ο σου, φέρνοντας σύγχυση σε αισθηματικά ζητήματα, δημιουργικά σχέδια αλλά και οικονομικές υποθέσεις. Ισως εξιδανικεύσεις ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση και δυσκολευτείς να δεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται προσοχή σε έξοδα που γίνονται παρορμητικά για λόγους διασκέδασης ή συναισθηματικής ικανοποίησης. Απόφυγε να βασιστείς σε υποσχέσεις που αφορούν οικονομικά ή αισθηματικά θέματα. Οσο παραμένεις προσγειωμένος στις επιλογές σου, τόσο πιο εύκολα θα αποφύγεις απογοητεύσεις.