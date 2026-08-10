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Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026 18:10

Ο ΣΚΑΙ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο και προβάλει την ταινία “Λούφα και Παραλλαγή”

Γράφτηκε από την

Ο ΣΚΑΙ αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο και προβάλει την ταινία “Λούφα και Παραλλαγή”

Navarino Agora

Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο τροποποιώντας το πρόγραμμά του και προβάλλοντας την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».

Ο καταξιωμένος Μεσσήνιος ηθοποιός, Νίκος Καλογερόπουλος, που είχε διανύσει μία σημαντική καριέρα σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, ωστόσο η μνήμη του θα παραμένει πάντα ζωντανή, μέσα από τους σπουδαίους ρόλους που έχει ερμηνεύσει σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο.

Ένας από αυτούς είναι ο χαρακτήρας του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμήνευσε με αριστοτεχνικά στη θρυλική ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μάλιστα, κέρδισε για την ερμηνεία του και το πρώτο βραβείο της καριέρας του.

Ο ΣΚΑΙ, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον Νίκο Καλογερόπουλο, θα προβάλει την ταινία αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 23.00.

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