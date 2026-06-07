Συνάντηση ΟΕΒΕΣ με την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας - Στόχος η σύνδεση πρωτογενούς τομέα και επιχειρηματικότητας

Τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του πρωτογενούς τομέα, της εστίασης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μεσσηνίας συζήτησαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ) και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της ΟΕΒΕΣ Γιώργου Καπερώνη, μελών της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του γενικού διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας Γιάννη Πάζιου, παρουσία του προέδρου του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος Γιώργου Κατσούλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία του πρωτογενούς τομέα ως βασικού πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας στη Μεσσηνία.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους παραγωγούς, όπως η ακρίβεια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και η φορολογική επιβάρυνση, τα οποία ασκούν πιέσεις στην πραγματική οικονομία.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας εξέφρασε τη στήριξή της στις επετειακές δράσεις της ΟΕΒΕΣ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον κύκλο επαφών με φορείς και οργανισμούς του νομού με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανάδειξη του ρόλου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην τοπική ανάπτυξη.