Καταργείται ο β’ γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών

Τέλος στον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών βάζει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αλλαγή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής και στην αποφυγή των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών προσέλευσης που καταγράφονταν στον δεύτερο γύρο.

Υπερασπιζόμενος τη μεταρρύθμιση, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος απέρριψε τις επικρίσεις για την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής των εκλογών, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η συμμετοχή είχε περιοριστεί ακόμη και στο 15%.

«Φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στον β' γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον α' γύρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα οδηγούσε σε τεχνητές προεκλογικές αντιπαραθέσεις και συμφωνίες μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε και νομοτεχνική βελτίωση στο νέο εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, στις περιπτώσεις όπου ο νικητής των εκλογών συγκεντρώνει, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, ποσοστό κάτω από το 42%, η πλειοψηφία που θα διαθέτει στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι μικρότερη από τα τρία πέμπτα, ενισχύοντας έτσι την αναλογικότητα στη σύνθεση των συμβουλίων.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι το μοντέλο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να είναι δημαρχοκεντρικό.

«Ναι, δυστυχώς είναι δημαρχοκεντρικό το μοντέλο. Είναι», είπε, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν κυρίως τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες και όχι τα μέλη των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ