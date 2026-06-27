Διαδικτυακό σεμινάριο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Πώς συμπληρώνω σωστά το μηχανογραφικό μου;» διοργανώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου από τις 3 έως τις 5 μ.μ. μέσω WEBEX.

Το σεμινάριο που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), γονείς μαθητών/τριών και εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και η «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας»

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εν όψει της πολύ σημαντικής διαδικασίας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, προσφέροντας περαιτέρω ενημέρωση για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

- Η φιλοσοφία ενός σωστού μηχανογραφικού

- Ελάχιστη βάση εισαγωγής

- Παρουσίαση σχολών ανά επιστημονικό πεδίο

- Στρατιωτικές σχολές - Σώματα ασφαλείας

- Παράλληλο μηχανογραφικό

- Μηχανογραφικό Κύπρου

Εισηγητής θα είναι ο σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας, συνιδρυτής της Orientum και συγγραφέας του βιβλίου «Πάμε Πανεπιστήμιο» Νίκος Παυλάκος.