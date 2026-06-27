Εκπαιδευτικοί υπέρ της διατήρησης της βιβλιοθήκης στα Φιλιατρά

“Η βιβλιοθήκη αποτελεί για το σχολείο μας έναν πολύτιμο υποστηρικτικό εταίρο μάθησης” τονίζεται από τη διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων του Γυμνασίου Φιλιατρών, οι οποίοι τονίζουν την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στα Φιλιατρά.

Αναλυτικά τονίζεται: «Το Γυμνάσιο Φιλιατρών, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού του έργου, διατηρεί μια συστηματική και γόνιμη συνεργασία με το Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

Η βιβλιοθήκη αποτελεί για το σχολείο μας έναν πολύτιμο υποστηρικτικό εταίρο μάθησης. Μέσα από κοινές δράσεις, το Γυμνάσιο Φιλιατρών εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, υλοποιώντας διαθεματικές προσεγγίσεις κυρίως μέσω των φιλολογικών μαθημάτων. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή λειτουργεί ενισχυτικά προς το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που εφαρμόζει το σχολείο μας, ενδυναμώνοντας την προσπάθεια για καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων των μαθητών και βιωματική επαφή με το βιβλίο και την έρευνα.

Η απρόσκοπτη και στελεχωμένη λειτουργία της βιβλιοθήκης κρίνεται αναγκαία, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της τοπικής κοινωνίας και του πολιτισμού της περιοχής μας.

Ευελπιστούμε στην άμεση διευθέτηση του προβλήματος της στελέχωσης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πολύτιμη συνεργασία μας προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών μας».

Κ.Μπ.