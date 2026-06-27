Σύμφωνα με ενημέρωση από το Σωματείο, με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του για την εκλογή Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ελλάδας, καθώς ψήφισαν 351 συνταξιούχοι έναντι 216 το 2023 (αύξησης συμμετοχής 62%).

Στο Δ.Σ. του Σωματείου εκλέγονται (με αλφαβητική σειρά): Μαρία Διαμαντάκη – Ηλιού, Σπυρίδων Καμινάρης, Κωνσταντίνος Καπερώνης, Παναγιώτης Κουφαλάκος, Μπάμπης Λαζαρακόπουλος, Παναγιώτης Λυμπέρης, Γιάννης Λυριτζής, Παρασκευή Μαρκογιάννη, Κωνσταντίνος Χατζησταματίου.

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία εκλέγονται: Κωνσταντίνος Καπερώνης, Παναγιώτης Κουφαλάκος, Γιάννης Λυριτζής, Κωνσταντίνος Χατζησταματίου.

Σε ανακοίνωσή του το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας σημειώνει:

“Συνεχίζουμε με την μεγαλύτερη δύναμη που μας έδωσε η αυξημένη συμμετοχή στην ίδια κατεύθυνση και καλούμε το σύνολο των συνταξιούχων να δώσουν «παρών» στους νέους αγώνες πού έχουμε μπροστά μας. Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων και τα ψέματα των κυβερνήσεων. Διεκδικούμε: Πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Καταβολή των πληρωμένων δώρων και των αναδρομικών. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους. Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας και στα Νοσοκομεία. Στελέχωση των EKAB για λειτουργία σε 24ωρη βάση σε όλο τον νομό. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους. Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.

Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα της επιδοματικής πολιτικής. Πληρώσαμε στο ακέραιο τις εισφορές μας και απαιτούμε αξιοπρεπή ζωή. Δεν περιμένουμε έτοιμες λύσεις. Απαντάμε με τη μαζικότερη και δυναμικότερη συμμετοχή μας στις διαδικασίες και τους αγώνες του Σωματείου μας”.