Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και μπουρίνια - Ποιές περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,
β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,
γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και
δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ