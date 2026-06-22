Χανιά – δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Σοκαριστικές λεπτομέρειες στην αυτοψία του ιατροδικαστή (βίντεο)

Πρωτοφανή και μεθοδευμένη βαναυσότητα εκ μέρους του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά δείχνει η αυτοψία του ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας που παρουσιάσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα και ενδείξεις βίαιης κακοποίησης. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

Χοντρό δεματικό (τάιραπ) στους αστραγάλους

Μονό δεματικό (τάιραπ) στους καρπούς

Κάκωση στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού, στην κροταφοβρεγματική περιοχή

Σοβαρό κάταγμα των οστών του κρανίου

Δύο τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα αριστερά

Λευκή μονωτική ταινία τυλιγμένη 7–8 φορές στο στόμα, η οποία φαίνεται πως μετακινήθηκε προς τον λαιμό.

Η καθυστερημένη έναρξη της έρευνας

Όπως είναι γνωστό η Αστυνομία έχει ήδη χαρακτηρίσει την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν δέκα ημέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως τονίστηκε από τα στελέχη της αστυνομίας σε σχετική συνέντευξη Τύπου, «υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες και από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπήρξαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον, αξιοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, αξιόλογη και διασταύρωση μαρτύρων, ενώ εξετάστηκε κάθε πληροφορία και κάθε επαφή της παθούσης».

Όπως τόνισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Σγουρός, «ξέραμε από την αρχή ότι η Λεβεντάκη δεν είχε ταξιδέψει και ότι το κινητό της απενεργοποιήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή. Κάναμε έρευνες στον κύκλο της εξαφανισθείσας και επικεντρωθήκαμε στον ένοικό της που ήταν ο τελευταίος που την είδε και υπέπεσε σε αντιφάσεις τις οποίες επιβεβαιώσαμε. Τηρήθηκε επαναλαμβανόμενη εξέταση του μάρτυρα όσων και άλλων. Αποτυπώθηκε το τελευταίο δρομολόγιο της Λεβεντάκη».

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες στιγμές της δολοφονηθείσας επεσήμανε: «Η τελευταία κάμερα που την έπιασε είναι σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι που δολοφονήθηκε. Η Λεβεντάκη μπαίνει στο σπίτι. Δεν είδαμε αποχώρηση από το ίδιο σημείο. Έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι δε βγήκε από άλλη έξοδο. Η Λεβεντάκη είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο συνηθειών, ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Στις 18:20 έγινε κίνηση με όχημα του δράστη. Πρόκειται για το όχημα που βρήκαμε ίχνη αίματος και έγινε η μεταφορά της στο αγροτεμάχιο. Έκανε κίνηση προς το νοσοκομείο».

Οι ενέργειες για εξαφάνιση των ιχνών

Μετά την πράξη του ο δράστης φέρεται να έκανε κινήσεις για να καθαρίσει τους χώρους αλλά δεν πρόσεξε κάποιες κηλίδες αίματος. «Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας. Έχουν ισχυρή αποδεικτική αξία. Αποδομήθηκαν μάλιστα άλλα σενάρια παρόλο που υπήρχε αποπροσανατολισμός εκ μέρους του, με διάφορους τρόπους. Ισχυρίζεται ότι έδωσε κάρτες τράπεζας και σε άλλους για να κάνουν αναλήψεις μετά τη δολοφονία της. Το ερευνάμε. Το κινητό της Σταυρούλας έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης», ανέφερε ο κ. Νικολάου.

Για το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας. Μπουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο χρησιμοποίησε για το φονικό. Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Άρση απορρήτου έχει γίνει».

Πηγή: www.efsyn.gr