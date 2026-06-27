Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ομολόγησε ένας ακόμη ανήλικος, αναζητούνται δέκα άτομα (βίντεο)

Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φονική συμπλοκή με θύμα τον 15χρονο στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζεται. Ακόμη δέκα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί αναζητούνται από τη αστυνομία.

Στην Εισαγγελία παρουσιάστηκε ένας ακόμη νεαρός, ο οποίος ομολόγησε ότι συμμετείχε στην συγκεκριμένη συμπλοκή συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο για τον ίδιο.

Ωστόσο, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τους 7 συλληφθέντες, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με οπαδικό υπόβαθρο, κάτι το οποίο προκύπτει και από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. στην ουσία υπάρχει είναι ότι εδώ έγινε μια συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης, η οποία με αφορμή στάθηκε μια προσωπική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, το θύμα όσο και τα περισσότερα μέλη της παρέας του είχαν φτάσει στην Καλλιθέα από τα βόρεια προάστια. Τα μέλη της αντίπαλης ομάδας των νεαρών, οι περισσότεροι ανήλικοι κάτοικοι Καλλιθέας συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από την ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου προκύπτει ότι το θύμα έπεσε νεκρό από ένα χτύπημα με μαχαίρι που δέχτηκε λίγο κάτω από την καρδιά, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς ο ιατροδικαστής δεν διέκρινε άλλα χτυπήματα ή σημάδια πάλης. Υπάρχει λοιπόν μια ξεκάθαρη εικόνα ότι αφορμή στάθηκε καυγάς, στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

Ωστόσο, μιλάμε για άτομα τα οποία τα περισσότερα είναι μέλη οργανωμένων οπαδών μεγάλων ομάδων και συνεπλάκησαν με μαχαίρια, κατσαβίδια, καδρόνια, με κατάληξη τη στυγερή δολοφονία του 15χρονου από τον 17χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 15χρονου.

Η κατάθεση του 17χρονου

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι το μαχαίρι που κρατούσε στα χέρια του το άρπαξε το θύμα καθώς θεώρησε πως θα του επιτεθεί και προκειμένου να αμυνθεί, το κάρφωσε στο στήθος του, χωρίς πρόθεση να τον σκοτώσει, παρά μόνο να αμυνθεί. Ωστόσο, οι κατηγορίες σε βάρος του είναι βαρύτατες.

Στη συμπλοκή δεν υπήρχε μόνο ένα μαχαίρι, όπως προκύπτει από τα ευρήματα και από την κατάθεση του 17χρονου που ισχυρίζεται ότι το μαχαίρι μετά το φονικό το πέταξε σε κάδο σκουπιδιών.

Οι αστυνομικοί το αναζητούν, ωστόσο το βράδυ της Τετάρτης, βρέθηκε μαχαίρι το οποίο δεν πρέπει να είναι το όπλο του εγκλήματος.