Πρωτοψάλτης: «Ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει» – Τα μέτρα του υπουργείου (Βίντεο)

Πριν από την έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι οι επαγγελματίες αλιείς θα αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ανά κιλό για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους. Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που έχει στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί το τοξικό ψάρι στην αλιεία και στο εισόδημα των ψαράδων.

Μιλώντας στο MEGA, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, περιέγραψε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αλιείς.

«Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος είναι μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες γιατί σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, τους τρώει τα ψάρια. Σε πολλές περιοχές πάνε και ψαρεύουνε και βρίσκουνε πλέον μόνο λαγοκέφαλο. Γι’ αυτόν τον λόγο ανακοινώσαμε 7 μέτρα για την στήριξη των ψαράδων, ένα εκ των οποίων είναι η επιδότηση για τον λαγοκέφαλο, η οποία θα φτάσει στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά», ειπε αρχικά.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση.

«Είναι πιλοτική η δράση και ξεκινάμε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι εκεί μας λένε οι ιχθυολόγοι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου», τόνισε.

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του είδους, καθώς πρόκειται για τοξικό ψάρι.

«Επειδή είναι τοξικό το ψάρι, η διαχείρισή του πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν αναμένεται να υποχωρήσει.

«Ο λαγοκέφαλος ήρθε εδώ για να μείνει. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

«Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί»

Την άμεση εφαρμογή των μέτρων ζητούν οι επαγγελματίες αλιείς, επισημαίνοντας ότι η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες και επηρεάζει σοβαρά την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Ο Σπύρος Φιλόπουλος, έφορος αλιείας του συλλόγου αθλητικής αλιείας «Νηρέας Καλαμάτας», ανέφερε ότι το πρόβλημα έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε εντοπίσει τα προηγούμενα τρία με τέσσερα χρόνια στον Κυπαρισσιακό κόλπο και στη Μάνη, δύο είδη λαγοκέφαλου», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η αύξηση του πληθυσμού τους οφείλεται και στην έλλειψη φυσικών θηρευτών.

«Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, εφόσον δεν έχουνε και φυσικούς θηρευτές στη θάλασσα να τα κυνηγούν. Τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι θα αυξηθεί», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, κάλεσε το υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του προβλήματος.

«Καλό θα είναι έστω και τώρα το Υπουργείο, που είχε χαμηλά αντανακλαστικά, να ξεκινήσει έστω και αργά να κάνει τις κινήσεις αυτές οι οποίες απαιτούνται για να περιορίσουμε τον πληθυσμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.