Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ενοχή της μητέρας και του συντρόφου της πρότεινε η εισαγγελέας (βίντεο)

«Ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε». Με αυτά τα λόγια ολοκλήρωσε την αγόρευσή της η εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ολοκληρώθηκε και η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε υπογραμμίσει ότι «ο μοναδικός που δεν έχει υπεράσπιση είναι ο Άγγελος που λείπει από εδώ σήμερα», επισημαίνοντας πως όλα όσα υπέστη το παιδί «είναι καταγεγραμμένα στο μικρό του σώμα».

Κατά την πρότασή της ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τη μητέρα του παιδιού και τον πρώην σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι αμφότεροι ψεύδονται και ότι επί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2025 ασκούσαν στον 3χρονο ανελέητη, συστηματική και ιδιαίτερα σκληρή κακοποίηση. Η εισαγγελέας επικαλέστηκε την ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία οι κακώσεις στο κεφάλι του μικρού Άγγελου ήταν αντίστοιχες με εκείνες που παρατηρούνται σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, ενώ υπενθύμισε ότι το παιδί έφερε συνολικά 32 τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Στην πρότασή της ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για την πράξη της πρόκλησης μεθοδευμένου πόνου σε βάρος του παιδιού. Αντίθετα, πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθεί οποιοδήποτε αίτημα περί μειωμένου καταλογισμού ή ακαταλόγιστου για τους δύο κατηγορούμενους, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Πηγή: ertnews.gr