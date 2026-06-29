Σε ύφεση η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας (βίντεο)

Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Βάρδας κοντά στο χωριό Ψάρι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν έντονη, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπήρχαν διαρκείς αναζωπυρώσεις.

Νωρίτερα οι φλόγες πλησίασαν σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απετράπη ο κίνδυνος.

Η πυροσβεστική υπηρεσία των Λεχαινών, της Αμαλιάδας και του Πύργου, η πολιτική προστασία του Δήμου Αδραβίδας Κυλλήνης, αλλά και πολλοί αγρότες έδωσαν «μάχη» με τρακτέρ και μηχανήματα έργου, προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες και να αποτρέψουν την επέκταση φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ertnews.gr