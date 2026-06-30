Τι λένε τα ζώδια σήμερα (30/6)

Κριός

Μια δύσκολη Πανσέληνος προμηνύεται για εσένα στο ζώδιο του Αιγόκερω και στον άξονα 10ου/4ου σε δύσκολες όψεις με Κρόνο και Ποσειδώνα από τον 1ο σου. Οι υπερβολικές προσδοκίες τόσο από τον επαγγελματικό χώρο, όσο και από τον οικογενειακό θα σε πιέσουν με αποτέλεσμα όχι μόνο να απογοητευτείς αλλά να «κατεβάσεις ρολά», προκειμένου να ανασυνταχτείς. Οι απογοητεύσεις πληθαίνουν και όσο πληθαίνουν τόσο πιο απόμακρος/η και απρόσιτος/η γίνεσαι. Ευτυχώς για εσένα από σήμερα περνά ο Δίας στον Λέοντα στον 5ο σου και ξεκινά μια περίοδος που θα αρχίζεις να διασκεδάζεις περισσότερο.

Ταύρος

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον άξονα 9ου/3ου σου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις, αλλά και την καθημερινή επικοινωνία και τις μετακινήσεις σου. Οι δύσκολες όψεις της με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 12ο σου δείχνουν πως μπορεί να νιώσεις μπερδεμένος/η, να απογοητευτείς από ανθρώπους που εμπιστεύτηκες ή να συνειδητοποιήσεις ότι κάποια σχέδια δεν μπορούν να εξελιχθούν όπως τα είχες φανταστεί. Από σήμερα ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 4ο σου και ανοίγει έναν νέο και ιδιαίτερα ευνοϊκό κύκλο για το σπίτι και την οικογένεια.

Δίδυμοι

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον άξονα 8ου/2ου σου, φέρνοντας στο προσκήνιο οικονομικές υποχρεώσεις, δάνεια, οφειλές, κοινά οικονομικά, αλλά και βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Οι δύσκολες όψεις της με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 11ο σου δείχνουν ότι μπορεί να απογοητευτείς από έναν/μια φίλο/η. Πρόσεξε οικονομικές συμφωνίες ή υποσχέσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Σήμερα ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 3ο σου, εγκαινιάζοντας μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο για την επικοινωνία, τις σπουδές, τις συμφωνίες και τις μετακινήσεις.

Καρκίνος

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω πραγματοποιείται στον άξονα 7ου/1ου σου, φέρνοντας στο αποκορύφωμα θέματα που αφορούν τις σχέσεις, τον γάμο, τις συνεργασίες αλλά και τον τρόπο που σχετίζεσαι με τους/ις άλλους/ες. Οι δύσκολες όψεις της με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 10ο σου, δείχνουν ότι οι επαγγελματικές πιέσεις ή η αβεβαιότητα γύρω από την καριέρα σου μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση. Ο Δίας φεύγει από το ζώδιο σου και περνά στον Λέοντα και στον 2ο σου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο με περισσότερες ευκαιρίες για αύξηση των εισοδημάτων σου.

Λέων

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον άξονα 6ου/12ου σου, στρέφοντας την προσοχή σου στην εργασία, την καθημερινότητα και τη φυσική σου κατάσταση. Οι δύσκολες όψεις της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 9ο σου μπορεί να φέρουν απογοητεύσεις για ένα ταξίδι, μια νομική υπόθεση ή ένα σχέδιο που αφορά το εξωτερικό. Η κούραση και το άγχος των τελευταίων ημερών μπορεί να γίνουν έντονα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην πιέσεις τον οργανισμό σου περισσότερο απ’ όσο αντέχει. Από σήμερα ο Δίας περνά στο δικό σου ζώδιο και στον 1ο σου, ανοίγοντας έναν αισιόδοξο κύκλο.

Παρθένος

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω πραγματοποιείται στον άξονα 5ου/11ου σου, φέρνει στο προσκήνιο τα αισθηματικά σου, τα παιδιά, τη δημιουργικότητα αλλά και τις φιλίες ή τους μελλοντικούς σου στόχους. Οι δύσκολες όψεις της με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 8ο σου δείχνουν πως μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσεις στα αισθηματικά σου ή σε ένα οικονομικό θέμα. Καλό είναι να αποφύγεις τις εξιδανικεύσεις και να μην επενδύσεις συναισθηματικά ή οικονομικά εκεί όπου δεν υπάρχουν ξεκάθαρες προθέσεις. Ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 12ο σου και θα έχεις την ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες.

Ζυγός

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον άξονα 4ου/10ου σου, φέρνοντας εξελίξεις που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την επαγγελματική σου πορεία. Οι δύσκολες όψεις της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 7ο σου, δείχνουν ότι μια σχέση ή μια συνεργασία μπορεί να δοκιμαστεί, καθώς οι απαιτήσεις των άλλων ή η έλλειψη ξεκάθαρων ορίων δημιουργούν απογοήτευση και σύγχυση. Ευτυχώς, από σήμερα ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 11ο σου, ανοίγοντας έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό κύκλο για τις φιλίες, τις γνωριμίες, τη δικτύωση και την πραγματοποίηση σημαντικών στόχων.

Σκορπιός

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω πραγματοποιείται στον άξονα 3ου/9ου σου, φέρνει εξελίξεις σε θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων, σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων. Οι δύσκολες όψεις της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 6ο σου δείχνουν ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ή η κούραση της καθημερινότητας μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου και να σε κάνουν να βλέπεις τα πράγματα πιο απαισιόδοξα. Από σήμερα ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 10ο σου, εγκαινιάζει μια σημαντική περίοδο για την καριέρα και την κοινωνική σου εικόνα. Θα προκύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες.

Τοξότης

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον άξονα 2ου/8ου σου, για να στρέψει την προσοχή σου στις υποχρεώσεις και στη διαχείριση των οικονομικών σου. Οι δύσκολες όψεις της με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 5ο σου δείχνουν ότι μια αισθηματική υπόθεση, ένα θέμα που αφορά τα παιδιά ή μια οικονομική επένδυση μπορεί να μην εξελιχθεί όπως περίμενες. Απόφυγε τα οικονομικά ρίσκα και τις υπερβολικές προσδοκίες. Σήμερα ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 9ο σου, ανοίγοντας έναν ευνοϊκό κύκλο για ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, επαφές με το εξωτερικό και προσωπική εξέλιξη.

Αιγόκερως

Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο και στον άξονα 1ου/7ου σου, φέρνοντας εξελίξεις που αφορούν εσένα, τις προσωπικές σου επιλογές αλλά και τις σχέσεις και συνεργασίες της ζωής σου. Οι δύσκολες όψεις της με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 4ο σου δείχνουν ότι οικογενειακά ζητήματα, ευθύνες μέσα στο σπίτι ή συναισθηματικές απογοητεύσεις επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις σου. Οσο δύσκολες κι αν είναι οι συνειδητοποιήσεις, θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις πιο ώριμα. Ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 8ο σου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο οικονομικής και ψυχολογικής ενδυνάμωσης.

Υδροχόος

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον άξονα 12ου/6ου σου, φέρνει στην επιφάνεια παρασκήνιο, κούραση και ανάγκη για ξεκούραση και αποφόρτιση. Οι δύσκολες όψεις της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τον 3ο σου μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στην επικοινωνία, παρεξηγήσεις ή απογοητεύσεις από πρόσωπα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Ευτυχώς, από σήμερα ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 7ο σου οίκο, ανοίγοντας έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό κύκλο για τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Αν είσαι δεσμευμένος/η ενδέχεται να κάνεις ένα σημαντικό βήμα στη σχέση σου.

Ιχθύες

Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω πραγματοποιείται στον άξονα 11ου/5ου σου, για να φέρει εξελίξεις που αφορούν τις φιλίες, τους στόχους, τις συλλογικές δραστηριότητες αλλά και την αισθηματική σου ζωή ή τα παιδιά. Οι όψεις με Κρόνο/Ποσειδώνα στον 2ο σου δείχνουν ότι οικονομικές ανησυχίες μπορεί να σε κάνουν να αμφισβητήσεις ανθρώπους ή καταστάσεις που θεωρούσες δεδομένες. Μην επενδύσεις χρόνο ή χρήματα σε πρόσωπα που δεν έχουν τις ίδιες προθέσεις με εσένα. Ο Δίας περνά στον Λέοντα και στον 6ο σου, και φέρνει μια εξαιρετική περίοδο για την εργασία και την καθημερινότητά σου.