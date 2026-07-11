Τι λένε τα ζώδια σήμερα (11/7)

Κριός

Αρκετή κινητικότητα θα έχει η ημέρα με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους στον 3ο οίκο σου και να σχηματίζει σύνοδο με τον Ουρανό, εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 1ο οίκο σου, εξάγωνο με τον Δία στον 5ο οίκο σου και τρίγωνο με τον Πλούτωνα στον 11ο οίκο σου. Οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις θα είναι η κύρια ενασχόλησή σου για σήμερα, επίσης οι επαφές με φίλους/ες, συνεργάτες/ιδες αλλά και συγγενικά πρόσωπα. Απόφυγε να βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα και δείξε προσοχή κατά την διάρκεια της οδήγησης.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 2ο οίκο σου, σχηματίζοντας σύνοδο με τον Ουρανό που θα φέρει μια απρόσμενη οικονομική εξέλιξη, μια ξαφνική πρόταση ή μια αλλαγή που θα σε αναγκάσει να προσαρμοστείς γρήγορα. Παράλληλα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 12ο οίκο σου, βοηθά να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου και να βρεις λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 4ο οίκο σου, δημιουργεί ένα πιο ευχάριστο κλίμα μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Απόφυγε τις βιαστικές αγορές.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου και σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων, ενώ η σύνοδος με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές, εκπλήξεις ή την ανάγκη να κινηθείς διαφορετικά από ό,τι είχες προγραμματίσει. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 11ο οίκο σου, ενισχύει τη διαίσθηση και την υποστήριξη που μπορεί να δεχτείς από φίλους/ες ή άτομα του κοινωνικού σου κύκλου, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 2ο οίκο σου ευνοεί οικονομικές υποθέσεις και ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου.

Καρκίνος

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 12ο οίκο σου για να σχηματίσει σύνοδο με τον Ουρανό και να φέρει μια ξαφνική αποκάλυψη ή μια αναπάντεχη εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 10ο οίκο σου ενισχύει την έμπνευση και τη δημιουργικότητά σου στα επαγγελματικά, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 2ο οίκο σου σου χαρίζει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να προσελκύσεις ευκαιρίες. Προσπάθησε να ξεκουραστείς περισσότερο.

Λέων

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 11ο οίκο σου και σχηματίζει σύνοδο με τον Ουρανό και θα προκαλέσει μια απρόσμενη εξέλιξη στα επαγγελματικά ή θα αλλάξει ξαφνικά κάποιον στόχο που είχες θέσει. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 9ο οίκο σου ενισχύει την έμπνευση, τη φαντασία και την αισιοδοξία σου, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 1ο οίκο σου χαρίζει αυτοπεποίθηση, γοητεία και την ικανότητα να κερδίζεις τις εντυπώσεις. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Αρη μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις μέσα σε μια φιλική σχέση.

Παρθένος

Η Σελήνη στους Διδύμους και στον 10ο οίκο σου σχηματίζει σύνοδο με τον Ουρανό και θα φέρει μια ξαφνική επαγγελματική πρόταση ή μια είδηση που θα σε βάλει σε νέες σκέψεις. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 8ο οίκο σου βοηθά να κινηθείς με διαίσθηση σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 12ο οίκο σου, προσφέρει προστασία στο παρασκήνιο και τη βοήθεια ανθρώπων που λειτουργούν διακριτικά υπέρ σου. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα στον 6ο οίκο σου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 9ο οίκο σου, δημιουργώντας την ανάγκη να διευρύνεις τους ορίζοντές σου μέσα από νέες εμπειρίες. Η σύνοδος με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική πρόταση ή μια εξέλιξη που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις μια σημαντική υπόθεση. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 7ο οίκο σου, ενισχύει την κατανόηση και τη συνεργασία με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σου, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 11ο οίκο σου ευνοεί τις φιλίες και την υποστήριξη που μπορεί να δεχτείς από ανθρώπους του περιβάλλοντός σου.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 8ο οίκο σου και σχηματίζει σύνοδο με τον Ουρανό για να φέρει απρόσμενη εξέλιξη στη σχέση με έναν συνεργάτη ή τον/ην σύντροφό σου, αλλά και μια ξαφνική οικονομική είδηση. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 6ο οίκο σου, ενισχύει τη δημιουργικότητα και σε βοηθά να βρεις πιο έξυπνες λύσεις στην καθημερινότητα και την εργασία, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 10ο οίκο σου μπορεί να φέρει μια επαγγελματική ευκαιρία και να ενισχύσει την εικόνα και την αναγνώρισή σου.

Τοξότης

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 7ο οίκο σου, σχηματίζοντας σύνοδο με τον Ουρανό για να φέρει απρόσμενη αλλαγή στην καθημερινότητα και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 5ο οίκο σου ενισχύει τον ρομαντισμό, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 9ο οίκο σου ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις και κάθε προσπάθεια που διευρύνει τους ορίζοντές σου. Προσπάθησε να λειτουργήσεις με περισσότερη υπομονή.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 6ο οίκο σου, για να σχηματίσει σύνοδο με τον Ουρανό και να φέρει μια ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα ή μια απρόσμενη εξέλιξη σε επαγγελματικά ζητήματα. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 4ο οίκο σου ενισχύει την έμπνευση και τονίζει την επικοινωνία μέσα στο σπίτι, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 8ο οίκο σου ευνοεί οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους, ρυθμίσεις ή μια σημαντική οικονομική στήριξη. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Αρη μπορεί να αυξήσει την ένταση στην καθημερινότητα.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 5ο οίκο σου, χαρίζοντας περισσότερη διάθεση για διασκέδαση με ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Η σύνοδος με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια αλλαγή στο σπίτι. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 3ο οίκο σου σε βοηθά να εμπιστευτείς το ένστικτό σου σε συζητήσεις, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 7ο οίκο σου ευνοεί τις σχέσεις και τις συνεργασίες, φέρνοντας θετικές εξελίξεις. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Αρη μπορεί να σε κάνει πιο παρορμητικό/ή απέναντι στα παιδιά.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και στον 4ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου στο σπίτι, την οικογένεια και στα πρόσωπα που αγαπάς. Η σύνοδος με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική είδηση, μια μετακίνηση ή μια αλλαγή στα οικογενειακά σχέδια. Το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 2ο οίκο σου, ενισχύει τη διαίσθηση και σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τις ανάγκες σου, ενώ το εξάγωνο με τον Δία στον 6ο οίκο σου ευνοεί την εργασία, την καθημερινότητα και την υιοθέτηση πιο ωφέλιμων συνηθειών.